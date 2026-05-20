Valencia-Atenas: Un viaje en busca de la gloria

Se acabó la espera. Valencia Basket ya está en Atenas donde este fin de semana tiene una cita con la historia: disputar la ‘final four’ de Euroliga por primera vez desde el nacimiento del club. Después de una fase regular sobresaliente y tras eliminar a Panathinaikos en una agónica eliminatoria a cinco partidos, el conjunto taronja llega a la capital griega sin presión, pero con la ilusión desbordada por buscar el título más importante que pueda coleccionar en sus vitrinas.

Con los rostros de ilusión y felicidad de familiares y miembros del club esperando desde las 14 horas, la plantilla al completo, liderada por Pedro Martínez, llegó al Aeropuerto de Manises alrededor de las 14:30 horas, una hora y media antes del despegue de avión. En la expedición no faltó nadie, ni los jugadores ‘tocados’ físicamente como Xabi López-Arostegui o Josep Puerto ni el recién incorporado Álvaro Cárdenas, que no puede disputar la ‘final four’ pero viaja para hacer grupo.

En la integración del nuevo miembro de la plantilla está siendo clave Isaac Nogués, pero también Omari Moore, y es que ambos coincidieron en la Universidad de San José State, en Estados Unidos. Cárdenas estuvo junto a ellos en buena parte del viaje. Tanto XLA como Puerto tienen muy complicado jugar, al menos este viernes, ya que no han completado ningún entrenamiento con el grupo en los últimos días. Bajas sensibles para el técnico catalán.

Tras las pertinentes gestiones con el equipaje, la expedición taronja se dirigió a puerta de embarque y, posteriormente, al avión, que a las 16 horas despegó rumbo a Atenas. Como anécdota curiosa quedó la imagen de varios de los jugadores buscando la mejor manera de estirar sus más de dos metros de altura dentro del avión.

Llegada a las 20:00 horas

Casi tres horas después, alrededor de las 20:00 hora local, el avión aterrizó en Atenas y tanto jugadores como cuerpo técnico desembarcaron para poner rumbo a su hotel. Esta tarde de miércoles comparecen en un evento privado de Euroliga que no está abierto a los medios. A partir del jueves arrancan los entrenamientos en el OAKA, pabellón donde se disputa la ‘final four’, y los encuentros con los medios.

El equipo, que ya entrenó este miércoles por la mañana antes de emprender el viaje, debutará en las semifinales contra todo un Real Madrid a partir de las 20:00 hora española. Valencia Basket ya se ha enfrentado al Real Madrid esta temporada hasta en seis ocasiones, una en Supercopa, dos en Euroliga, dos en Liga Endesa y otra en Copa del Rey, con un balance de 2-4 favorable a los blancos, que también llegan con bajas: Tavares y Alex Len.

Cuarto viaje de la temporada a Atenas, tierra conquistada

Con este, es el cuarto viaje que Valencia Basket hace esta temporada a Atenas, donde se reencontrará con el OAKA, una cancha que ya ha conquistado hasta en tres ocasiones en sus partidos frente a Panathinaikos: una en fase regular y las dos de la eliminatoria de cuartos de final. En el otro partido disputado en la capital griega este curso, en El Pireo ante Olympiacos, el conjunto taronja también salió vencedor. Cuatro partidos, cuatro victorias.

Rafa Jarque

Un viaje para disfrutar… y para ser ambicioso

Valencia Basket llega a Atenas con los deberes hechos en Euroliga. Lo dijo el propio Pedro Martínez en rueda de prensa, que han tenido que ir actualizando sus objetivos porque los han ido superando. Estar en Atenas, entre los cuatro mejores equipos de Europa, es un éxito rotundo, pero eso no significa, ni mucho menos, que el equipo vaya a ser conformista.

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El vestuario de Valencia Basket es joven, ambicioso y ya se ha demostrado a sí mismo esta temporada que, cuando alcanzan su máximo nivel, pueden ganar a cualquiera. Olympiacos, Fenerbahce y Real Madrid llegan con más presupuesto y experiencia, pero el equipo taronja llega con la rebeldía y desparpajo de un equipo novato que no le teme a nada. Tanto para lo bueno como para lo malo. A partido único… todo puede pasar. Lo que es una realidad es que Valencia Basket, como el resto de equipos de esta ‘final four’, está a dos partidos de ser campeón de Euroliga.