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Valencia Basket ya vuela a Atenas

El conjunto de Pedro Martínez emprende su viaje a la Final Four de la Euroliga con la ilusión de conquistar por vez primera el título de mejor equipo del continente

Valencia Basket ya vuela a Atenas para la final de la Euroliga

Valencia Basket ya vuela a Atenas para la final de la Euroliga

Rafa Jarque

Jorge Valero

Rafa Jarque

Valencia

Empieza el sueño 'taronja'. Valencia Basket ya viaja a Atenas para jugar la primera Final Four de su historia. Los de Pedro Martínez emprenieron su camino a primera hora de la tarde desde el aeropuerto de Manises y está previsto que aterricen en las próximas horas y se concentren para una cita histórica.

El conjunto valenciano llegará al país heleno con toda la ilusión después de una gran fase regular y un épico playoff en el que eliminó al anfitrión de la Final Four en cinco partidos ganándole los dos en su propia pista, la que tratará de volver a tomar.

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