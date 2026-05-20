Valencia Basket ya vuela a Atenas
El conjunto de Pedro Martínez emprende su viaje a la Final Four de la Euroliga con la ilusión de conquistar por vez primera el título de mejor equipo del continente
Empieza el sueño 'taronja'. Valencia Basket ya viaja a Atenas para jugar la primera Final Four de su historia. Los de Pedro Martínez emprenieron su camino a primera hora de la tarde desde el aeropuerto de Manises y está previsto que aterricen en las próximas horas y se concentren para una cita histórica.
El conjunto valenciano llegará al país heleno con toda la ilusión después de una gran fase regular y un épico playoff en el que eliminó al anfitrión de la Final Four en cinco partidos ganándole los dos en su propia pista, la que tratará de volver a tomar.
Primer paso: semifinal
Este viernes el equipo se medirá al Real Madrid en las semifinales con la meta de estar el próximo domingo en la final con el sueño de tocar metal en la máxima competición continental por vez primera en su historia.
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