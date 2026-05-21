Álex Mumbrú: "Para el Madrid es una 'final four' más y para Valencia Basket no"

Álex Mumbrú no ha querido perderse la 'final four' de Euroliga en Atenas. El exentrenador de Valencia Basket y exjugador del Real Madrid atendió a la prensa instantes antes de la primera rueda de prensa oficial del fin de semana, analizando al conjunto taronja y su partido de semifinales ante el conjunto blanco.

En primer lugar, Mumbrú destacó la importancia que tiene para Valencia Basket el haber alcanzado, por primera vez en su historia, una 'final four' de Euroliga y dejó claro que ve a los cuatro equipos muy igualados. "Es muy importante para el crecimiento del club, para el Roig Arena, para los aficionados. Llegan después de una eliminatoria muy complicada, no creo que haya nadie que piense que alguien puede ganar claramente esta eliminatoria".

Montero, Campazo, Pedro Martínez y Scariolo / Miguel Ángel Polo

Mumbrú ve las mismas opciones a los cuatro equipos

Sobre las posibilidades de Valencia Basket de ganar la Euroliga, Mumbrú dejó claro que la dificultad es máxima porque todos los partidos son de una exigencia altísima, pero destacó que el formato da pie a que cualquiera pueda hacerse con el trofeo: "Primero le veo con opciones de ganar el primer partido. Son dos partidos de alto nivel. En la final four puede ganar el equipo que llegue mejor al fin de semana, no el mejor del año. Eso a un partido puede pasar cualquier cosa".

En cuanto a si la falta de experiencia puede jugar a favor en contra de los taronja, Mumbrú explicó que, "por estilo de juego, la inexperiencia puede ser incluso inconsciencia, tal como juegan ellos, de correr mucho, forma parte de no bloquearte. Cuando te clasificas fácil a veces llegas a la final four y cuando quieres sufrir ya se ha acabado el partido. Valencia viene de sufrir mucho y cuando sufres y al final pasas te da un crecimiento como grupo que es importante".

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La baja de Tavares

Aunque cree que el Madrid puede reponerse dada su experiencia en estas competiciones, Mumbrú destacó que la baja de Tavares es muy sensible para el conjunto blanco: "Tavares no ha sido este año el mejor defensor de Euroliga por desgaste, porque cada año lo es. Para el Madrid es muy importante, el juego interior en un equipo de Euroliga es fundamental, está claro que el Madrid puede sufrir, pero es el Madrid y está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos. Para ellos es una final four más y para Valencia no"