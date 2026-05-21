Álex Mumbrú: "Para el Madrid es una 'final four' más y para Valencia Basket no"
El exentrenador taronja analiza a los de Pedro Martínez y sus opciones de eliminar al conjunto blanco e incluso ganar la Euroliga
Álex Mumbrú no ha querido perderse la 'final four' de Euroliga en Atenas. El exentrenador de Valencia Basket y exjugador del Real Madrid atendió a la prensa instantes antes de la primera rueda de prensa oficial del fin de semana, analizando al conjunto taronja y su partido de semifinales ante el conjunto blanco.
En primer lugar, Mumbrú destacó la importancia que tiene para Valencia Basket el haber alcanzado, por primera vez en su historia, una 'final four' de Euroliga y dejó claro que ve a los cuatro equipos muy igualados. "Es muy importante para el crecimiento del club, para el Roig Arena, para los aficionados. Llegan después de una eliminatoria muy complicada, no creo que haya nadie que piense que alguien puede ganar claramente esta eliminatoria".
Mumbrú ve las mismas opciones a los cuatro equipos
Sobre las posibilidades de Valencia Basket de ganar la Euroliga, Mumbrú dejó claro que la dificultad es máxima porque todos los partidos son de una exigencia altísima, pero destacó que el formato da pie a que cualquiera pueda hacerse con el trofeo: "Primero le veo con opciones de ganar el primer partido. Son dos partidos de alto nivel. En la final four puede ganar el equipo que llegue mejor al fin de semana, no el mejor del año. Eso a un partido puede pasar cualquier cosa".
En cuanto a si la falta de experiencia puede jugar a favor en contra de los taronja, Mumbrú explicó que, "por estilo de juego, la inexperiencia puede ser incluso inconsciencia, tal como juegan ellos, de correr mucho, forma parte de no bloquearte. Cuando te clasificas fácil a veces llegas a la final four y cuando quieres sufrir ya se ha acabado el partido. Valencia viene de sufrir mucho y cuando sufres y al final pasas te da un crecimiento como grupo que es importante".
La baja de Tavares
Aunque cree que el Madrid puede reponerse dada su experiencia en estas competiciones, Mumbrú destacó que la baja de Tavares es muy sensible para el conjunto blanco: "Tavares no ha sido este año el mejor defensor de Euroliga por desgaste, porque cada año lo es. Para el Madrid es muy importante, el juego interior en un equipo de Euroliga es fundamental, está claro que el Madrid puede sufrir, pero es el Madrid y está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos. Para ellos es una final four más y para Valencia no"
- Colocan al héroe del ascenso del Ipswich en el Valencia CF
- Valencia Basket - Real Madrid: Hora y donde ver la Final Four de la Euroliga
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Maffeo, en la agenda del Valencia CF, habla de su futuro con el Mallorca en descenso
- Osasuna: el gran aliado del Valencia CF en la lucha final por la Conference League
- Javi va a la Guerra por Europa
- Cañizares responde a la pregunta de por qué no hace como Ramos y compra el Valencia CF
- Raquel Carrera se despide del Valencia Basket rumbo a la WNBA: 'Me voy sabiendo que esta es mi casa y que voy a volver