Desembarco taronja en Atenas

El Valencia Basket se cita con la historia en Atenas y los jugadores de Pedro Martínez no estarán solos en su sueño por conquistar la Euroliga. Este viernes se desplazarán a Grecia alrededor de 700 aficionados taronja con la ilusión de vivir un fin de semana mágico, con tres aviones saldrán desde Manises a partir de las 07:00 mientras el goteo de aficionados irá en aumento según avancen las horas previas al encuentro contra el Real Madrid.

Se estima que el de Atenas será el segundo desplazamiento más grande para una final europea. Valencia Basket ha jugado ocho a lo largo de su historia y esta, pese a la distancia y el poco tiempo para organizar el viaje, no iba a ser menos para su gente. En el recuerdo aún está presente el de Zaragoza, correspondiente al año 1999, donde Valencia Basket fue finalista, y la más masiva con 7000 desplazados en las gradas. Casi tres décadas después, Atenas se teñirá de naranja con la ilusión de escribir un capítulo inolvidable en la historia de Valencia Basket.