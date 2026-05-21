"Vamos a intentar darlo todo en la pista y que disfrute la afición"

Los jugadores tuvieron este jueves la primera toma de contacto con el OAKA en la previa de la Final Four, apenas una semana después de lograr eliminar al Panathinaikos en el playoff en una remontada para la historia. Las ganas de empezar y la emoción por vivir algo único e intentar ganar el título eran compartidas por todos los jugadores, sin experiencia en esta fase final de la Euroliga.

Así lo explicaba Pradilla antes del entrenamiento de la noche en el pabellón de Atenas. "Estamos con ilusión y con ganas de que empiece el partido para vivir el ambiente. Ahora es una situación distinta a la del playoff y ojalá el OAKA nos traiga la suerte que nos ha dado hasta ahora. Va a ser difícil, es un escenario totalmente diferente y estamos con ganas de empezar para poder intentar en esa final del domingo".

Respecto a las bajas por lesión de Tavares y Len en el juego interior madridista y cómo pueden condicionar el partido de la semifinal, Pradilla cree que el rival lo podrá suplir con la calidad del resto de la plantilla. "El Madrid tiene un gran equipo y grandes jugadores que hacen que aún teniendo a algunos de sus jugadores importantes lesionados, no baja su nivel. Sabemos que es un Real Madrid que siempre compite hasta el final y venimos con esa mentalidad de competir hasta el final también. Intentaremos pasar a la final".

Jaime Pradilla y De Larrea, de paseo fuera del hotel junto al utillero Paco Plaza. / M. A. Polo / VBC

Admite Pradilla que "cuando llegué, jugar una Final Four de Euroliga era algo que se veía lejos, creo que el club va creciendo poco a poco y las cosas las está haciendo bien. Se veía que había un proyecto detrás y sobre todo que la gente creía y quería trabajar por esto. Las cosas han salido bien, el club va para arriba y estoy contento de estar en un club que apueste tanto por el baloncesto".

Mensaje a la afición

Respecto al apoyo con el que van a contar en la grada y también en la distancia desde València, el ala-pívot aragonés asegura que esperan hacerles disfrutar. "Que disfruten, nosotros vamos a intentar darlo todo en pista, lo vamos a dar todo, es algo histórico y muy bonito. La gente lo tiene que vivir como algo único y la gente que esté en València, que lo disfrute y que sea un hito histórico que sea el primero de muchos".

De Larrea

El más joven de la plantilla, Sergio de Larrea, cree que "probablemente ser el equipo con menos experiencia y presión pueda venirnos bien, pero tenemos que estar centrados en nosotros y en nuestro juego. Tenemos que estar concentrados, ya hemos vivido esto o algo parecido hace dos semanas, todos los jugadores estamos preparados para esto y tenemos que seguir con el foco donde lo tenemos todos".

Kameron Taylor y Brancou Badio, en el paseo del equipo por fuera del hotel. / Valencia Basket

Y se acordó también de la afición taronja, que llega este viernes a Atenas. “Los aficionados lo van a disfrutar, va a ser un ambiente bonito y un partido que quedará para la historia”

Kameron Taylor

Otro de los jugadores clave de la plantilla, Kameron Taylor, se mostró con plena confianza de cara a la Final Four. "Por supuesto que tenemos confianza para las semifinales ante el Real Madrid”. Y entre las claves para lograr el pase a la final, destacó por encima de todo que "es importante imponer nuestro ritmo y ser nosotros mismos. Estamos aquí porque jugamos como un equipo. Ganamos como equipo y perdemos como equipo”, señaló.

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Braxton Key

En la misma línea se manifestó Braxton Key. "Tenemos mucha confianza. No estás aquí sin tener confianza en ti mismo y en tu equipo. Al Madrid le gusta jugar algo más pausado y a nosotros algo más rápido, es importante manejar el ritmo del partido".