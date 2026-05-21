Jean Montero: "¿Presión? No, quiero rendir a un alto nivel y disfrutar la 'final four'"

Jean Montero se ha convertido en una de las grandes estrellas de la Euroliga en una temporada en la que entró en el quinteto ideal de la competición y en la que logró el reconocimiento de ser el mejor jugador del playoff tras sus exhibiciones ante el Panathinaikos.

Y en la rueda de prensa oficial previa a la gran cita del año en Atenas, se mostró tranquilo y a la vez ambicioso de cara a luchar por el título. “Todo el que aterriza en Atenas tiene que estar bien. La confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four la tenemos, tanto el entrenador como nosotros estamos preparados para eso.

Sin presión

A pesar de contar con solo 22 años y estar ante su primera Final Four, destaca que no siente más presión de la habitual. “No digo que sea presión, a veces los jugadores piensan en situaciones y para mí, es el juego que amo y no hay presión, simplemente intento disfrutar y competir y hacerlo lo mejor posible”.

En la misma línea, destacó que “es mi primera Final Four y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, quiero competir a un alto nivel, vamos a estar preparados y quiero disfrutar de la Final Four”.

Además, no dudó cuando se le planteó a los jugadores representantes de cada equipo, qué haría si queda un segundo y hay que anotar y no puedo saber lo que quiere el entrenador. “Yo diría que si estoy abierto voy a tirar, es lo que dice siemore el entrenador, pero haría lo mejor para el equipo”.

Pedro Martínez, Jean Montero, Campazo y Scariolo junto a la copa / Miguel Ángel Polo

Encuentro con Andrés Feliz

Respecto a si ha cruzado algún mensaje o hablado con su compatriota Andrés Feliz, aseguró que aún no pero se centra más en lo que hay en juego que en el duelo con su compañero de selección.

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“No hemos hablado pero nos mandaremos un mensaje seguramente. Es un entorno distinto, en la Final Four hay que olvidarse de lo que has hecho en la temporada regular y en el playoff, hay que tener una gran mentalidad, estar dispuesto a competir y disfrutar”.