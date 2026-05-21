El mensaje de Braxton Key a 24 horas de enfrentarse al Real Madrid en la Final Four
El estadounidense calienta motores hacia el sueño europeo de Valencia Basket en Atenas
Si Valencia Basket está en la Final Four de la Euroliga es, en parte, gracias a la esperanza y al mensaje de fe que trasladó Braxton Key en el momento más delicado durante la travesía continental de los de Pedro Martínez. El jugador taronja fue de los primeros en levantar al equipo y a la afición después de caer en el segundo partido ante Panathinaikos, transmitiendo confianza en sus compañeros y seguridad a la hora de darle la vuelta a la eliminatoria. Dicho y hecho: remontada y pase a la Final Four en un auténtico partidazo en el Roig Arena para poner rumbo a Atenas.
Mensaje motivador
El Real Madrid será el primer obstáculo hacia el título, pero el estadounidense empezó a 'calentar' el choque y a arengar a los suyos tal y como hizo durante la eliminatoria contra Olympiacos, poniendo un reloj en su perfil de 'X' y generando interacción en una afición taronja enloquecida con el acontecimiento histórico que van a vivir los de Pedro Martínez.
- Colocan al héroe del ascenso del Ipswich en el Valencia CF
- Valencia Basket - Real Madrid: Hora y donde ver la Final Four de la Euroliga
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Maffeo, en la agenda del Valencia CF, habla de su futuro con el Mallorca en descenso
- Osasuna: el gran aliado del Valencia CF en la lucha final por la Conference League
- Javi va a la Guerra por Europa
- Cañizares responde a la pregunta de por qué no hace como Ramos y compra el Valencia CF
- Raquel Carrera se despide del Valencia Basket rumbo a la WNBA: 'Me voy sabiendo que esta es mi casa y que voy a volver