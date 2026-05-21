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El mensaje de Braxton Key a 24 horas de enfrentarse al Real Madrid en la Final Four

El estadounidense calienta motores hacia el sueño europeo de Valencia Basket en Atenas

Braxton Key contra Olympiacos.

Braxton Key contra Olympiacos. / EFE

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

Si Valencia Basket está en la Final Four de la Euroliga es, en parte, gracias a la esperanza y al mensaje de fe que trasladó Braxton Key en el momento más delicado durante la travesía continental de los de Pedro Martínez. El jugador taronja fue de los primeros en levantar al equipo y a la afición después de caer en el segundo partido ante Panathinaikos, transmitiendo confianza en sus compañeros y seguridad a la hora de darle la vuelta a la eliminatoria. Dicho y hecho: remontada y pase a la Final Four en un auténtico partidazo en el Roig Arena para poner rumbo a Atenas.

Mensaje motivador

El Real Madrid será el primer obstáculo hacia el título, pero el estadounidense empezó a 'calentar' el choque y a arengar a los suyos tal y como hizo durante la eliminatoria contra Olympiacos, poniendo un reloj en su perfil de 'X' y generando interacción en una afición taronja enloquecida con el acontecimiento histórico que van a vivir los de Pedro Martínez.

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