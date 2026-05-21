Pedro Martínez: "Estamos orgullosos de competir aquí y esperamos volver a hacerlo en el futuro"

El Valencia Basket ha asombrado a toda Europa con una temporada en el que los resultados han ido a la par del buen juego y gran parte del mérito de ello está en un Pedro Martínez que ha habido sacar el máximo rendimiento de una plantilla que afronta, como él, su primera experiencia en una Final Four.

El técnico taronja ya ha sido reconocido como el mejor entrenador de la Euroliga, pero dejando a un lado este reconocimiento personal, destaca en la previa a la semifinal que “nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o perdido el último partido, sino del día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y de confiar en nosotros mismos".

Además, se va a enfrentar a un Real Madrid dirigido por Sergio Scariolo, con quien tiene un lejano precedente en la Copa Korac y y con quien comparte el hecho de afrontar su primera Euroliga. “Soy más joven que él tres meses, pero soy más joven, tengo una gran relación con él, somos amigos, algunos creen que soy un entrenador conflictivo con otros entrenadores, pero no es cierto, le respeto, estamos orgullosos de competir en una gran competición y esperamos hacerlo de nuevo en el futuro.

Pedro Martínez y Jean Montero, junto a Jasikevicius y Nando de Colo. / Valencia Basket

Valoraciones de Scariolo

Por su parte, Sergio Scariolo, destacó del cruce ante el Valencia Basket que “creo que la clave es siempre tener el equilibrio y alejarse emocionalmente lo máximo posible. Hay que centrar el enfoque en el rendimiento, la estrategia, dejando el lado emocional. La motivación viene de estar al mayor nivel. El secreto es encontrar el equilibrio entre las dos áreas distintas.

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Sobre esta larga carrera deportiva en los banquillos de forma paralela a la de Pedro Martínez, destaca el entrenador del Real Madrid que “dice mucho del amor que tenemos por el juego, podríamos estar jubilados y disfrutando de otra parte de nuestra vida, nuestras familias dicen que no les escuchamos, pero nos encanta el baloncesto, vemos mucho por delante, yo quería pasar por esta experiencia y demostrarme a mí mismo que tenía la capacidad para tener buenos resultados a nivel de club. Amamos este juego e intentamos añadir nuestro grano de arena para mejorar el deporte y respetar a las personas". Ahora se miden en una Final Four histórica para ambos.