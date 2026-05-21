Valencia Basket, a por la Fase Final Alevín Autonómica.

Desde el 22 al 24 de mayo la localidad de Benissa serán sede de la Fase Final Alevín Autonómica femenina y masculina, en la que participarán los dos combinados de Valencia Basket en esta categoría. Esta es la última Fase Final Autonómica, tras los títulos de campeones masculinos y femeninos en Junior, Cadete e Infantil. Todos los partidos se emitirán en directo a través del Canal YouTube FBCV.

En el caso del masculino, los jugadores del alevín naranja taronja se enfrentarán a CB L’Horta Godella, Novasmile Lucentum y Escola NB Torrent. Los partidos entre los cuatro equipos arrojarán un vencedor que conseguirá alzar el título de campeón de la temporada 2025-2026. Además, el campeón, el subcampeón y el tercer clasificado obtendrán un billete para el Campeonato de España de Clubes.

Por su parte, el alevín naranja femenino se disputará el título ante Novasmile Lucentum, NBF Castelló y Traumacoke El Pilar. En esta Fase Final se proclamará como campeón de la temporada 2025-2026 a uno de los cuatro equipos participantes y también se otorgará tres accesos al Campeonato de España de Clubes al campeón, subcampeón y tercer clasificado.

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Los equipos sub-12 de Valencia Basket buscan cerrar de la mejor manera posible sus respectivas temporadas autonómicas y demostrar sobre el parqué el esfuerzo realizado durante toda la temporada, con el premio del billete para el Campeonato de España, que se celebrará del 21 al 27 de junio en Córdoba y Málaga.