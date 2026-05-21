Valencia Basket hace piña en el primer entrenamiento en OAKA con dos bajas confirmadas

Valencia Basket ya está en el OAKA. El conjunto taronja tenía el último turno de entrenamiento este jueves y ha saltado a la cancha del pabellón griego alrededor de las 21:00 hora local (20:00 hora española). El equipo se mide este viernes al Real Madrid en las semifinales de 'final four' por un puesto en la gran final del domingo.

Josep Puerto y XLA, bajas confirmadas

Aunque Xabi López-Arostegui sí ha estado presente en la sesión, al menos durante los primeros minutos abiertos a prensa, el de Getxo, que lleva varias semanas arrastrando una lesión, es baja confirmada por el club de cara al partido ante el Real Madrid. También lo será Josep Puerto, a quien ni siquiera se le ha visto sobre el parquet griego junto al resto de sus compañeros.

Entrenamiento VBC / SD

Aun así, el equipo ha hecho piña vestido de corto sobre el la cancha que ya ha conquistado tres veces esta temporada y sobre la que intentará viernes y domingo escribir la página más importante en la historia del baloncesto valenciano.

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Viernes, entrenamiento privado y a jugar

El equipo todavía debe hacer frente a una última sesión de entrenamiento que tendrá lugar el viernes por la mañana, de nuevo en el OAKA, aunque en esta ocasión cerrado a la prensa. Será el último contacto con la madera del pabellón antes de volver a salir minutos antes de las 20h para enfrentarse a la hora de la verdad frente al Real Madrid.