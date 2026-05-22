Adiós al sueño de la Euroliga con la cabeza alta en Atenas

La Euroliga tendrá que esperar. El Valencia Basket no podrá luchar por el título de la máxima competición europea este domingo tras caer a las primeras de cambio (90-105) en su estreno en una Final Four. El Real Madrid hizo valer su mayor experiencia en estas situaciones liderado por un Hezonja que llegó hasta los 25 puntos, pero fue la defensa y perder la batalla por el rebote tras el descanso lo que acabó condenando a los de Pedro Martínez, incómodos para imponer su juego pese al buen inicio atacando desde el juego interior.

Una oportunidad que se escapa de las manos, pero que no debe de ser la última de un equipo en el que ningún jugador llegaba con experiencia en una Final Four. Ahora solo queda pasar página, valorar lo hecho y pensar en luchar la Liga, en el que quizá puedan volver a encontrarse con el Real Madrid en el playoff o en otra final.

A las bajas por lesión de López-Arostegui y del capitán Josep Puerto se le sumaba el descarte técnico de Yankuba Sima ante un rival con las ausencias notables de sus pívots, Edy Tavares y el ucraniano Alex Len. Su último fichaje, el pívot turco Omar Yurtseven, tampoco podía suplirles al no estar inscrito, en una circunstancia idéntica a la de Álvaro Cárdenas en el Valencia Basket.

Pedro Martínez, dando indicaciones en un tiempo muerto. / M. A. Polo / VBC

Pedro Martínez salía de inicio con un quinteto de lujo, con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers, cinco de los jugadores más utilizados esta temporada. Scariolo, por su parte, apostaba por Garuba y Okeke como dupla interior, con Campazzo, Abalde y Hezonja completando su cinco inicial.

Los taronja se llevaban la primera posesión, con el balón en manos de Montero. Pero la primera canasta se resistía, con fallos en el tiro de Badio, Montero y Pradilla, mientras Hezonja fallaba también sus dos lanzamientos desde el 4,60. Pasado ya el primer minuto, Pradilla abría el marcador bajo el aro, en unos primeros instantes en los que los taronja buscaban el juego interior más de lo habitual.

Brancou Badio, cambiado tras sus dos faltas al inicio del partido. / M. A. Polo / VBC

El Real Madrid respondía desde el exterior con triples del extaronja Abalde y Hezonja, quien repetía después en la zona tras sacarle la segunda falta a Badio antes de los dos minutos y medio de partido. Pedro Martínez no quería asumir riesgos y le cambiaba dando entrada a Darius Thompson. El partido entraba en un intercambio de canastas y era Taylor quien sumaba para los taronja atacando el aro.

Los de Scariolo ampliaban la ventaja hasta un 6-13 tras un nuevo triple de Hezonja, pero el plan parecía claro y los taronja sacaron partido del juego interior, con Reuvers, Sako y Key sumando una y otra vez en la zona ante un Madrid que resistía la ausencia de sus pívots con el acierto exterior y el empuje de Deck, que puso el 19-19. De Larrea, el más joven de la semifinal, demostraba que no le pesaba la presión y sumaba desde el 6,75 para volver a poner por delante a los taronja, que cerraron el primer cuarto con ventaja (28-26) tras una acción de Key.

Más ataque que defensa

El Real Madrid no tardaba en recuperar el mando del partido en la vuelta a la pista, tras un triple y cinco puntos seguidos de Lyles. Pero los taronja, que solo habían sumado dos triples en el primer cuarto, mantenían su idea de lanzar desde el 6,75, logrando sumar de tres Pradilla y después Montero, con un tiro libre adicional que ponía el 35-33.

Darius Thompson, en una acción de la semifinal ante el Real Madrid. / M. A. Polo / VBC

Pero fue precisamente su compatriota Andrés Feliz quien respondió de inmediato con dos nuevos triples, abriendo un parcial de 0-11 para los blancos, con Garuba sumando bajo el aro y Okeke desde el exterior. Un 35-44 que obligaba a Pedro Martínez a parar el partido a 5:25 del descanso. Los taronja estaban en un momento delicado y Campazzo lo agravó aún más sumando de nuevo desde el 6,75 en la reanudación.

Un -12 que se reducía muy poco a poco ante un intercambio de canastas interminable, en el que los ataques se imponían a las defensas en ambos lados de la pista. Key, Sako y Reuvers imponían su superioridad en la pintura, pero un gran Lyles y Hezonja permitían al Madrid que la remontada se quedara a medias antes del descanso, llegando a un 56-62 al descanso tras un triple de Montero. Los 11 triples del rival en un día en el que tenían problemas en el juego interior, marcaban de momento la diferencia, pero el partido estaba abierto con apenas seis puntos de desventaja,

Castigados por el rebote

Hezonja volvía a hacer daño en la vuelta a la pista con dos acciones bajo el aro y dos tiros libres poco después, para poner el 61-70. Antes habían anotado Badio y Taylor desde el 6,75, pero se le concedían demasiadas segundas opciones a los de Scariolo, que sumaban también con un palmeo de Okeke.

Montero y Llull luchan por un rebote. / M. A. Polo / VBC

El Valencia BC no estaba cómodo, le costaba imponer su juego y llegar en transiciones, pero un triple de Darius Thompson volvió a meterles de lleno en el partido (64-70). El Madrid empezaba a fallar también en el tiro exterior y Pradilla acercó a los taronja a un -4 (66-70) mientras alzaba los brazos pidiendo el máximo apoyo a la afición. Instantes antes, los árbitros no dieron acción de tiro en una falta sobre Montero en el centro de la pista tras una larga revisión.

Hezonja y Montero anotaban acto seguido, pero los taronja sufrían para cerrar el rebote y Deck se aprovechaba de ello para volver a abrir brecha, antes de que Maledon pusiera el 68-77. Pedro Martínez ponía centímetros en la pista con Key jugando al '3' y Reuvers y Pradilla de interiores. El ala-pívot aragonés recortaba diferencias tras un gran movimiento bajo el aro, pero un nuevo triple del base francés y dos tiros libres de Feliz ponían el 70-82 a minuto y medio del final del tercer cuarto. De nuevo la máxima diferencia del partido para los blancos, que además la aumentarían aún más con Maledon desde el 4,60.

Braxton Key, de nuevo con una máscara protectora por su fractura de nariz. / M. A. Polo / VBC

Costello aún daría algo de esperanza con un triple frontal antes de afrontar el último cuarto, pero los 16 rebotes del Madrid en el tercer cuarto habían roto el partido ante un Valencia Basket que lideraba esta faceta en la primera parte.

Sin opción pese a la lesión de Garuba

Trece puntos de desventaja se podían remontar aún, pero las sensaciones no eran las mejores. Quedaban 10 minutos y el margen de error ya era mínimo. Y más tras fallar Montero el lanzamiento en la primera posesión. El panorama se complicaba por momentos, pero llegaba una lesión de Garuba que dejaba al Madrid aún más tocado en la pintura, ya con tres bajas y a más de nueve minutos para el final.

Reuvers anotaba un triple que ponía el 76-86 y aunque Deck respondía desde el tiro libre, el internacional por Hungría lograba hacer creer a los taronja tras encadenar dos mates en transición, con asistencias de Badio y Montero respectivamente, que ponían el 80-88, con más de seis minutos por jugar aún.

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De Larrea y Montero, decepcionados por la derrota en la Final Four. / M. A. Polo / VBC

Pero parecía que no se lo acababan de creer y menos aún tras un nuevo triple de Feliz, que puso el 80-91 a 4:32 del final. Tras un tiro libre de Pradilla, Deck ampliaba diferencias y Feliz respondía a otra canasta de Montero. Lyles hurgaba en la herida con dos acciones más que dejaban sin efecto un nuevo triple de Pradilla. El partido se escapaba hasta el definitivo 90-105, con tres tiros libres de Hezonja para acabar. Una derrota que duele, pero que no quita el mérito de un equipo que ha hecho historia llegando a su primera Final Four. La afición les despidió al grito de 'Valencia, Valencia', con aplausos también de Juan Roig, Hortensia Herrero y el resto de personalidades a la salida de la pista de los jugadores. Y bien que lo merecen los de Pedro Martínez, aunque se tengan que volver a casa antes de hora, ya sin partido por el tercer y cuarto puesto, eliminado en esta edición.