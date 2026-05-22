Jorge Valero

La afición del Valencia Basket ya está en Atenas

La afición del Valencia Basket ya está en Atenas para disfrutar de la Final Four y animar al equipo en el compromiso ante el Real Madrid. Este viernes por la mañana son tres los aviones chárter que salen desde Manises con dirección a Atenas con una parte importante de la expedición. A ellos se les han sumado todos los aficionados que compraron su abono a través del club, además de todos aquellos que compraron el abono directamente a la competición.