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La afición del Valencia Basket ya está en Atenas

La afición del Valencia Basket ya está en Atenas

Jorge Valero

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Jorge Valero

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La afición del Valencia Basket ya está en Atenas para disfrutar de la Final Four y animar al equipo en el compromiso ante el Real Madrid. Este viernes por la mañana son tres los aviones chárter que salen desde Manises con dirección a Atenas con una parte importante de la expedición. A ellos se les han sumado todos los aficionados que compraron su abono a través del club, además de todos aquellos que compraron el abono directamente a la competición.

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