Atenas empieza a vestirse de taronja

Los primeros aficionados del Valencia basket ya toman las calles del centro de Atenas. Con un poco de retraso en los planes previstos pero los seguidores del conjunto valenciano ya tiñen de taronja la Fan Zone de la Euroliga. Toda una fiesta en la que no dejan de cantar el ya famoso '¿Y si ganamos... qué?'.

Desde Valencia han partido este viernes por la mañana tres aviones con los 700 seguidores del Valencia Basket que arroparán al conjunto de Pedro Martínez en el partido de la Final Four ante el Real Madrid. El plan original era que el grueso de aficionados que volaban a Grecia llegará sobre medio día al centro de Atenas, a la zona del estadio olímpico de Kalimarmaro, donde podrán disfrutar del centro de la capital ateniense durante la hora de la comida. La zona está directamente conectada con la plaza principal de la ciudad, la Plaza Syntagma, así como con la Fan Zone de la Final Four, situada en el Palacio Zappeion. Sin embargo el último de lo aviones que ha salido de Valencia, con más retraso por una avería, irá directamente al pabellón OAKA para vivir la previa del encuentro.

Jorge Valero

Se estima que el de Atenas será el segundo desplazamiento más grande para una final europea. Valencia Basket ha jugado ocho a lo largo de su historia y esta, pese a la distancia y el poco tiempo para organizar el viaje, no iba a ser menos para su gente. En el recuerdo aún está presente el de Zaragoza, correspondiente al año 1999, donde Valencia Basket fue finalista, y la más masiva con 7000 desplazados en las gradas. Casi tres décadas después, Atenas se teñirá de naranja con la ilusión de escribir un capítulo inolvidable en la historia de Valencia Basket.

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Valencia Basket ha preparado una gran cita con su afición para vivir uno de los partidos más importantes en su historia también desde Valencia. El club taronja instalará pantallas gigantes en el Parque de la Afición, situado junto al Roig Arena, para que los seguidores puedan seguir en directo el encuentro de la Final Four de la Euroliga ante el Real Madrid. El espacio contará con dos pantallas gigantes desde las que los aficionados podrán ver el partido cómodamente. Además, la zona dispondrá de opciones de comida, servicio de barra y aseos, con el objetivo de facilitar que la afición pueda vivir la cita europea en un ambiente colectivo y festivo.