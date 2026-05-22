El recibimiento a Awa Fam en Seattle... ¡del Valencia Basket a ser una superestrella en la WNBA!

Awa Fam se marchó hace tan solo unos días de Valencia entre lágrimas, agradeciendo a la afición y a las compañeras tras una temporada de ensueño. Seguramente una de las más complicadas por muchos motivos en el Valencia Basket Femenino, pero repleta de éxitos y con la jugadora de Santa Pola como una de las grandes responsables de la consecución de un doblete fantástico. Con un triple espectacular en el último cuarto del último partido contra Casademont Zaragoza, Awa dibujó un final mágico para poner el broche final a una etapa que acabó por todo lo alto. Y su nuevo rumbo en la WNBA empieza de la mejor forma posible y con un recibimiento nunca visto a una jugadora española.

Desde el coche del club, Awa Fam miraba a la sede de entrenamiento del Seattle Storm, su nuevo equipo, con una sonrisa en la cara, pero también con algo de asombro. Literalmente estaba alucinando. “Están locas”, exclamaba la pívot desde dentro del coche del club, mientras le decían que le estaban esperando a ella. Al salir del coche llegó la fiesta. Y muchos detalles que no pasaron desapercibidos.

Awa Fam, antes de su viaje a los Estados Unidos para jugar en la WNBA / Información

Compañeras recibiéndole, miembros del club y una camiseta en español con un claro mensaje: “todo el mundo ve deporte femenino”. Con ese detalle, y un mensaje que está muy de moda en EEUU en los últimos años y sobre todo en una WNBA siempre reivindicativa, Awa Fam pudo sentirse como en casa. “Tenemos a Awa, baby”, decía alguna compañera mientras Awa bailaba con Jordan Horston, una de las más risueñas.

Primer objetivo

Awa Fam intentará ahora cambiar la racha del Seattle Storm, conjunto que ha empezado la temporada con una victoria y cuatro derrotas en sus primeros cinco encuentros. La racha negativa puede cambiar con el dominio de la pintura de una Awa Fam que sin duda es uno de los motivos por los que la afición está ilusionadisima en una competición que en los últimos años ha tenido un impacto bestial con dos grandes figuras como Caitlin Clark y Paige Bueckers entre otras. Quién sabe si la de Santa Pola puede convertirse en una de las grandes estrellas de la competición.

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TVE

En la madrugada de este viernes a sábado, las Seattle Storm jugarán contra Connecticut Sun de la conferencia Este, contra el que precisamente perdieron el último encuentro. Puede ser el principio de la remontada del conjunto de la ciudad de la Space Needle.