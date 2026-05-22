El Olympiacos tumba al Fenerbahce en un OAKA teñido de rojo

El vigente campeón, eliminado. El Olympiacos cumplió los pronósticos y logró imponerse al Fenerbahce (79-61) en la primera semifinal de la Final Four de la que fueron muy superiores desde el inicio ante un rival atascado en ataque, sobre todo en los inicios de cuartos. Un triunfo que hace que en la final espere el mejor equipo de la Liga Regular y además en Atenas, con casi 10.000 griegos tiñendo las gradas del OAKA de rojo.

En un inicio de partido impropio de equipos expertos en Final Four, los nervios parecieron atenazar a los jugadores de Olympiacos y Fenerbahce. Dos minutos y medio tardó en llegar la primera canasta en las manos de Walkup. El atasco ofensivo, sin embargo, seguía en ambos lados de la pista, aunque llegado casi el ecuador del primer período, los locales ampliaban la diferencia hasta un 8-0 antes del primer tiempo muerto tras dos triples consecutivos de Dorsey.

El MVP de la Euroliga, Sasha Vezenkov, empezaba a hacer daño en la zona a continuación. El tiempo de Jasikevicius no arreglaba nada de momento y la brecha se agrandaba aún más para los locales con dos tiros libres de Dorsey que ponían el 12-0. El vigente campeón de Europa tardaba casi 7 minutos en anotar su primera canasta y lo hacía tras la entrada en pista del extaronja Nando de Colo, toda una leyenda en Europa.

Tyson Ward, en una acción ante Talen Horton Tucker en la primera semifinal. / EFE

De sus manos salió la asistencia a Birch y un triple que puso el 12-5. Pese al mal inicio de los turcos, el bajo ritmo de partido les permitía meterse rápido en el partido, aunque los locales siguiendo manteniendo una cómoda ventaja hasta casi el final del primer cuarto, cuando Horton recortó diferencias desde el 6,75 para poner el 18-12. Los 11 puntos de Dorsey marcaban la diferencia de momento.

Segundo atasco del Fenerbahçe

Un espejismo visto lo visto en la vuelta a la pista, con la defensa del Olympiacos colapsando el ataque turco, que de nuevo tardaba casi seis minutos en anotar su primera canasta en el segundo cuarto. El acierto de Tyson Ward y de Alec Peters, junto a los tiros libres de Tyrique Jones y Fournier, permitían a los locales aumentar su ventaja hasta un sorprendente 29-12.

Los de Jasikevicius estaban contra las cuerdas, aunque encontraron oxígeno tras un mate de Chris Silva y un triple de Beberovic, al que respondió rápido Peters para forzar un nuevo tiempo de Jasikevicius, con 32-17 en el marcador. De nuevo el ala-pívot turco sumaba desde el exterior, pero pese al intento de recortar diferencias, la remontada se quedó en un -9 al descanso, con fallos desde la ínea de tiros libres en ambos equipos antes de la última canasta de Melli. Pese a estar 13 minutos sin anotar en la primera parte, el campeón de Europa se mantenía es una desventaja no definitiva.

Saras Jasikevicius, impotente para cambiar el signo de un partido de signo local desde el inicio. / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Los nervios llevaban algún pequeño conflicto a la grada entre aficionados griegos y turcos, aunque no llegó a más tras la intervención de los servicios de seguridad.

La historia se repite tras el descanso

El Fenerbahçe no aprendía la lección y tras el paso por vestuarios, volvió a encajar un duro parcial de 9-0 en menos de dos minutos. Vezenkov lo iniciaba con un triple y cinco puntos, con Ward y Dorsey poniendo el 42-24. El técnico visitante se veía obligado a parar de nuevo el partido y aunque los locales anotaban de nuevo en las manos de Dorsey, los de Jasikevicius se agarraban de nuevo al partido devolviendo un parcial de 0-10 abierto por Baldwin IV y Horten y cerrado por los triples de Nando de Colo y Biberovic.

En un momento crítico para los griegos, Vezenkov asumía la responsabilidad y con cuatro puntos seguidos daba tranquilidad a la grada roja, con casi 10.000 seguidores de los de El Pireo en el pabellón de su eterno rival. Horton y Baldwin respondían rápido pero no evitaron el claro 56-41 al final del tercer cuarto.

Tyson Ward lucha por un rebote ante Devon Hall en el OAKA. / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

El Olympiacos, superior tras un susto

Ahora sí, el Fenerbahce lograba abrir un período enchufado, con un 0-8 con dos triples de Biberovic y dos puntos de Horton que les ponían a solo siete puntos a 8:44 del final. Ver para creer en un partido en el que llegaron a ir perdiendo de 20, con el 44-24 del segundo cuarto. Sin embargo, los locales lograban mantener la calma tras un tiempo muerto de Bartzokas y volvían a escaparse con tiros libres de Milutinov y un triple de Fournier que hizo estallar a la mayor parte de la grada del OAKA.

Noticias relacionadas

Un punto de inflexión y de no retorno no. Los turcos empezaban a bajar los brazos con cada golpe del Olympiacos, con Peters y Ward hurgando en la herida y Fournier poniendo la guinda al buen partido de los de Bartzokas, de nuevo en la final de la Euroliga y en la pista de su eterno rival, el Panathinaikos. Ahora esperan rival del duelo entre el Valencia Basket y el Panathinaikos.