¿Cuándo debuta Awa Fam en la WNBA?

Awa Fam ya vive su sueño americano. Apenas unos días después de despedirse entre de Valencia Basket tras una temporada histórica, la jugadora de Santa Pola se encuentra preparada para dar el salto más importante de su carrera: debutar en la WNBA con Seattle Storm. La interior española aterrizó en Estados Unidos convertida en una de las jóvenes europeas con mayor proyección y el recibimiento que ha tenido en Seattle demuestra la enorme expectación que ha generado su llegada.

El posible estreno de Awa Fam podría producirse en la madrugada de este viernes al sábado, cuando Seattle Storm se enfrente a Connecticut Sun en un partido fundamental para las aspiraciones del conjunto dirigido desde la ciudad de la Space Needle. El encuentro arrancará a las 4:00 horas en España y puede marcar el inicio de una nueva etapa para una jugadora que ha dejado huella en el baloncesto español antes incluso de cumplir muchas de las metas que todavía le esperan.

Un recibimiento espectacular para Awa Fam en Seattle

La llegada de Awa Fam a Seattle no pasó desapercibida. Desde el primer momento, el club quiso hacerle sentir importante dentro del proyecto. Las imágenes difundidas por la franquicia muestran a la española sorprendida y emocionada mientras era recibida entre aplausos, bailes y mensajes de apoyo por parte de sus nuevas compañeras. La escena dejó claro que Seattle Storm considera a la jugadora española una pieza con potencial para convertirse en protagonista dentro de la competición.

Uno de los detalles más comentados fue la camiseta con el mensaje en español “todo el mundo ve deporte femenino”, un lema muy ligado al crecimiento mediático y social de la WNBA durante los últimos años. La competición vive actualmente una explosión de popularidad gracias al impacto global de figuras como Caitlin Clark o Paige Bueckers, y Seattle quiere que Awa Fam forme parte de esa nueva generación capaz de seguir ampliando el fenómeno.

TVE

La conexión inmediata con jugadoras como Jordan Horston también refleja el ambiente positivo que rodea a la española en sus primeros días en Estados Unidos. Entre risas, bailes y muestras de cariño, Awa ya empieza a integrarse en una franquicia histórica que busca recuperar protagonismo en la WNBA.

Seattle Storm necesita reaccionar y Awa Fam puede ser clave

El contexto deportivo convierte el posible debut de Awa Fam en un momento todavía más importante. Seattle Storm ha arrancado la temporada con una dinámica complicada, acumulando una victoria y cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos. El equipo necesita cambiar rápidamente la tendencia para no descolgarse en la clasificación y la llegada de la pívot española puede aportar energía, físico y dominio interior.

Precisamente, el rival de esta madrugada será Connecticut Sun, el mismo equipo que derrotó recientemente a Seattle en un partido que dejó muchas dudas en la franquicia del estado de Washington. El duelo aparece ahora como una oportunidad perfecta para reaccionar y también para que Awa Fam tenga sus primeros minutos en la liga más prestigiosa del baloncesto femenino mundial.

La expectación en torno a la jugadora de Santa Pola es enorme. En Valencia dejó actuaciones decisivas, liderazgo y momentos memorables como el espectacular triple anotado ante Casademont Zaragoza en el último partido de la temporada, una acción que terminó simbolizando el cierre perfecto a una etapa inolvidable. Ahora, el reto es mucho mayor, pero quienes han seguido su evolución consideran que tiene condiciones para triunfar también al otro lado del Atlántico.

Noticias relacionadas

F. Calabuig

Seattle Storm confía en que la energía y el talento de Awa Fam ayuden a impulsar al equipo en una temporada exigente. Mientras tanto, en España muchos aficionados permanecerán despiertos esta madrugada pendientes de un posible debut histórico para una de las grandes promesas del baloncesto nacional.