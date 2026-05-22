Los descartes de Pedro Martínez para las semifinales de Final Four ante el Real Madrid

Valencia Basket disputa en pocos minutos el partido más importante de su historia: las semifinales de Final Four de Euroliga ante el Real Madrid por un puesto en la gran final del domingo, en la que ya espera el Olympiacos tras atropellar en el OAKA al Fenerbahce turco.

La única mala noticia en los días previos a la gran cita es que Pedro Martínez no ha podido recuperar ni a Xabi López-Arostegui ni a Josep Puerto, ambos arrastrando lesiones, por lo que ambos causan baja para el partido ante el Real Madrid y también en una hipotética final.

Sin sorpresas en el tercer descarte

Esa delicada situación médica dejaba a Pedro Martínez con la elección de un único jugador que se sume a la lista de descartes, y el elegido ha sido Yankuba Sima. Sin sorpresas en ese sentido, y es que el pivot lleva siendo uno de los descartes en la gran mayoría de los partidos de Euroliga de las últimas semanas.

Además, las bajas de Alex Len y sobre todo Eddy Tavares hacen que la presencia de un jugador tan imponente físicamente como es Sima no sea tan necesaria, por lo que Pedro Martínez apuesta por todos sus exteriores disponibles, includo el perfil defensivo de Isaac Nogués por si toma la decisión en algún momento del partido de emparejarle con alguna de las estrellas blancas.

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Evidentemente tampoco está en convocatoria Álvaro Cárdenas, con quien se decidió que viajara con el grupo pero sin posibilidad de vestirse de corto al no estar inscrito en Euroliga.