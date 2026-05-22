¿Cuánto dinero se lleva Valencia Basket por su participación en la Final Four?
El club taronja busca la gloria en su primera Final Four de la Euroliga
El Valencia Basket se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos de la historia, jugar la Final Four de la Euroliga parecía solo un sueño hace apenas unos años, pero hoy es toda una realidad. Disputar dichos partidos no solo aporta una gran reputación a nivel deportivo, sino que también deja en las arcas del club taronja una gran recompensa económica.
Por disputar la Final Four, el Valencia Basket se embolsa 1,8 millones mientras que el Madrid recibe 1,5 millones, esto se debe a que el club taronja quedó por encima del conjunto blanco en la fase regular.
¿Y si ganamos qué?
El premio monetario asciende en caso de pasar a la final, si los de Pedro Martínez vencen al Madrid, el premio ascendería a 2,1 millones.
Si los taronjas completan la gesta y ganan por primera vez en su historia la Euroliga el premio monetario se traduciría en 2,4 millones para los de Juan Roig.
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