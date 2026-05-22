El mensaje optimista y de ambición de Pedro Martínez: "Estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino.”

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, compareció tras la derrota por 90-105 frente a Real Madrid en la semifinal de la EuroLeague, un encuentro en el que el conjunto taronja no logró sostener su nivel competitivo habitual ante un rival que dominó distintos registros del juego desde los primeros minutos. El técnico explicó que el partido estuvo condicionado por la superioridad del equipo blanco en aspectos clave como el rebote, la defensa en media pista y la capacidad para romper el ritmo ofensivo del Valencia Basket, lo que terminó marcando diferencias progresivas en el marcador.

Martínez insistió en que el equipo intentó mantenerse dentro del plan de partido establecido, pero que la ejecución no fue suficiente ante un rival que supo castigar cada error. Además, reconoció que el resultado refleja no solo el nivel del Real Madrid, sino también las dificultades del Valencia para imponer su estilo en un contexto de máxima exigencia como una semifinal europea.

“El rebote ha sido decisivo”: la gran diferencia del partido

Uno de los aspectos más repetidos por Pedro Martínez en su análisis fue el control del rebote, especialmente en el apartado defensivo, donde el Real Madrid logró imponer su físico y su agresividad para generar segundas oportunidades constantes. El técnico explicó que esa superioridad permitió al conjunto blanco sumar puntos fáciles y mantener una presión constante sobre la defensa taronja, obligando a esfuerzos adicionales en cada posesión.

Pedro Martínez, en la banda técnica del OAKA. / VALENCIA BASKET

“La diferencia ha estado en el rebote defensivo, donde no hemos sido consistentes, y eso les ha permitido tener muchas canastas fáciles.”

El entrenador añadió que este factor no solo influyó en el marcador, sino también en la dinámica emocional y táctica del encuentro, ya que impidió al Valencia Basket correr, una de sus principales armas ofensivas, y le obligó a jugar en ataque posicional de forma más reiterada de lo habitual.

El Real Madrid impone su defensa y rompe el ritmo ofensivo

Otro de los puntos clave del análisis fue la capacidad del Real Madrid para desactivar el ritmo ofensivo del Valencia Basket mediante una defensa sólida, bien estructurada y con constantes ajustes tácticos. Pedro Martínez explicó que su equipo ha tenido dificultades recurrentes para jugar con fluidez ante este rival, especialmente cuando el partido se vuelve físico y se reduce el número de posesiones claras.

“Nos está costando jugar contra el Real Madrid en general… están siendo capaces de defendernos bien y sacarnos de nuestro ritmo.”

El técnico también reconoció que el plan inicial del equipo quedó parcialmente neutralizado por la intensidad defensiva del rival, lo que provocó pérdidas de ritmo, ataques más forzados y una menor capacidad para generar ventajas en transición. En ese contexto, el Valencia Basket no logró sostener su identidad ofensiva durante largos tramos del encuentro.

“Nos han sacado del plan de partido”: momentos clave del encuentro

Pedro Martínez también analizó algunos momentos concretos del partido en los que, según su visión, el desarrollo del juego cambió de forma decisiva a favor del Real Madrid. Señaló especialmente el impacto de acciones exteriores y rachas de acierto que permitieron al conjunto blanco abrir brechas importantes en el marcador, así como la dificultad del Valencia para responder con continuidad.

“Su inicio de partido no ha sido decisivo, pero la aportación de Feliz y los triples han tenido impacto… nos han sacado del plan que teníamos previsto.”

El entrenador explicó que, aunque el equipo consiguió momentos de reacción y logró acercarse en fases del encuentro, la falta de consistencia impidió consolidar esas remontadas parciales. En su análisis, el Real Madrid supo gestionar mejor los tiempos del partido y minimizar los intentos de recuperación del Valencia Basket.

Versatilidad táctica del Real Madrid y dificultades en los ajustes

El técnico del Valencia Basket también puso el foco en la capacidad del Real Madrid para modificar su estructura táctica durante el partido, especialmente cuando utilizó quintetos más pequeños y móviles que generaron desajustes defensivos. Según Martínez, ese tipo de configuraciones obligó a su equipo a realizar ajustes constantes que no siempre se ejecutaron con la precisión necesaria.

“Cuando han jugado con jugadores pequeños y polivalentes por dentro, nos ha costado mucho adaptarnos.”

Además, subrayó que incluso con ausencias importantes, el conjunto blanco mantiene un nivel competitivo muy alto, lo que habla de la profundidad de su plantilla y de su capacidad para transformar situaciones potencialmente negativas en ventajas estratégicas dentro del juego.

“El Madrid es un gran equipo… incluso con bajas como la de Tavares, es capaz de convertirlas en una ventaja.”

Mensaje final: decepción, autocrítica y mirada al futuro

En la parte final de su intervención, Pedro Martínez quiso trasladar un mensaje de autocrítica, pero también de continuidad de trabajo de cara a lo que resta de temporada. El técnico reconoció la decepción por no haber podido competir al nivel esperado en una semifinal de máxima exigencia, aunque insistió en la necesidad de pasar página rápidamente debido al calendario inmediato.

De Larrea y Montero, decepcionados por la derrota en la Final Four. / M. A. Polo / VBC

“Estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino.”

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El Valencia Basket afronta ahora una fase decisiva del curso, con partidos importantes en la ACB en los que deberá recuperar sensaciones, ajustar errores y mantener vivas sus aspiraciones en una competición muy igualada. El equipo se centra ya en mejorar su consistencia defensiva y recuperar el ritmo ofensivo que no pudo desplegar en esta exigente eliminatoria europea.