Nando de Colo se despide de la Euroliga: el adiós de una leyenda del baloncesto europeo

La eliminación del Fenerbahçe Beko ante el Olympiacos B.C. en la semifinal de la EuroLeague no solo marcó el adiós competitivo del conjunto turco en la Final Four, sino también el cierre emocional de la última gran etapa de Nando De Colo en la máxima competición continental. El escolta francés, de 37 años, se despidió visiblemente emocionado tras el encuentro, consciente de que era su último partido en Euroliga.

“No hay palabras. Ahora hay mucha emoción, nunca es fácil pensar en este momento. Estoy decepcionado por la derrota aunque hemos jugado contra un equipo que se lo merece mucho también. No tengo muchas más palabras”, confesó a Movistar tras la semifinal. Unas declaraciones que reflejan el peso del momento y el final de una trayectoria irrepetible.

Una carrera de élite en la Euroliga

Con 13 temporadas y 357 partidos en la EuroLeague, De Colo ha construido una carrera marcada por la regularidad y la excelencia. Su palmarés resume una trayectoria de leyenda: dos Euroligas, un MVP de la competición, un MVP de la Final Four, un título de máximo anotador, seis inclusiones en el All-EuroLeague Team y presencia en el histórico All-25 EuroLeague Team.

“Tendremos tiempo después de pensar en lo que hice durante toda mi carrera y de disfrutar de mi familia”, añadió el francés, dejando entrever el inicio de la recta final de su carrera profesional, que continuará brevemente en la liga turca antes de su retirada definitiva.

CSKA Moscú, el pico de su dominio en Europa

Su etapa más dominante llegó en el CSKA Moscow, donde se convirtió en uno de los grandes referentes del baloncesto europeo moderno. Allí conquistó dos Euroligas y alcanzó su techo individual con el MVP de la temporada 2015-2016, liderando al equipo ruso en una de sus eras más competitivas.

Ese periodo consolidó su imagen como jugador decisivo en partidos grandes, capaz de controlar el ritmo, anotar en momentos clave y dirigir al más alto nivel competitivo.

De Valencia a la NBA y el regreso a la élite

El camino de De Colo hacia la cima comenzó en el Valencia Basket, donde brilló durante tres temporadas y conquistó la EuroCup en 2010. Su rendimiento le abrió las puertas de la NBA, siendo seleccionado por San Antonio Spurs en 2009, con paso posterior por Toronto Raptors y la G League. Tras esa experiencia, regresó a Europa para convertirse en una estrella consolidada, primero en CSKA y posteriormente en Fenerbahçe, además de una etapa en el LDLC ASVEL.

Nando De Colo en un partido con Fenerbahçe / EFE

Un referente también con la selección francesa

En paralelo, De Colo ha sido pieza clave de una de las generaciones más exitosas del baloncesto francés. Su palmarés internacional incluye el oro en el EuroBasket 2013, dos platas olímpicas (Tokyo 2020 y París 2024), una plata en el EuroBasket 2011 y dos bronces (2015 y Mundial 2019), confirmando su impacto también a nivel de selecciones.

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El último partido ante Olympiacos deja una imagen simbólica: la de un jugador que ha definido una era y que se despide de la Euroliga con reconocimiento unánime. Incluso en su despedida, su influencia competitiva sigue siendo evidente, tanto dentro como fuera de la pista. El baloncesto europeo pierde a uno de sus grandes referentes contemporáneos, un jugador cuya carrera queda ya inscrita entre las más importantes de la historia de la Euroliga.