Pedro Martínez: "No hemos podido defender bien al Real Madrid"

Las primeras palabras de Pedro Martínez, tras caer en las semifinales de la Final Four de la Euroliga contra el Real Madrid, fueron completamente agridulces, con la sensación de que el Real Madrid fue justo vencedor y de que Valencia Basket no jugó su mejor partido en el momento más ilusionante de la temporada. Las cámaras de Movistar + solo tuvieron palabras de reconocimiento hacia el técnico taronja, pero la satisfacción por el camino recorrido no compensó con sus sensaciones tras la derrota a pesar de que reconoció el gran esfuerzo de sus jugadores.

“Sensaciones no muy buenas. Nos hubiera gustado jugar un mejor partido. El equipo ha luchado, se ha esforzado, pero no hemos sido capaces”, dijo en Movistar +. Además, Pedro Martínez reconoció que no supo hacerse fuerte ante la debilidad de un Real Madrid que aterrizó al OAKA de Atenas sin interiores disponibles, pero Scariolo tiró de pizarra para minimizar la ausencia y descolocar a un Valencia Basket que, por momentos, estuvo desbordado y desacertado. “Parecía que un Real Madrid sin interiores nos iba a beneficiar, pero han sido inteligentes jugando por fuera. Han hecho de la necesidad una virtud: jugando muy abiertos, dándonos problemas con el rebote defensivo, con jugadores que salían al aro… No lo hemos podido defender bien, se han merecido ganar”, sentenció.