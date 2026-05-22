Arranca la conquista de la Euroliga de los dioses taronja en Atenas

Por fin ha llegado el momento que Valencia Basket tanto esperaba. Los preparativos han terminado y todo está listo para que el conjunto taronja se mida este viernes a partir de las 20:00 horas (21:00 hora local) al Real Madrid en las semifinales de la 'final four' de Euroliga que se disputa en el OAKA de Atenas.

Se trata de la primera 'final four' de la mejor competición europea de baloncesto para Valencia Basket, que accedió a ella tras una sobresaliente fase regular en la que terminó segundo y después de superar una histórica eliminatoria de cuartos de final frente al Panathinaikos, precisamente el equipo que juega sus partidos como local en el OAKA. Por su parte, un experimentado Real Madrid afronta su undécima fase final de Euroliga, la cuarta en los últimos cinco años.

En el otro lado del cuadro se enfrentan Olympiacos y Fenerbahce, otros dos equipos sobrados de experiencia que buscarán la clasificación a la final en el primer turno de partido, a partir de las 17:00 hora española.

Josep Puerto y Xabi López-Arostegui, descartados

Ya había avisado Pedro Martínez antes de viajar a Atenas que era muy difícil que Josep Puerto y Xabi López Arostegui, ambos arrastrando lesiones, estuvieran disponibles para jugar. Efectivamente, ambos serán baja, por lo que formarán parte de los tres descartes del técnico taronja previos al partido junto a Álvaro Cárdenas, que no está inscrito en competición europea. Pedro todavía debe dejar fuera a otro antes del partido.

Orgullo y confianza

Pedro Martínez lo tiene claro: Hay que estar "orgullosos" de estar donde está Valencia Basket y jugar con "confianza" estos últimos partidos de 'final four' para tener opciones. "Estamos muy orgullosos de poder competir en este gran torneo y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro", destacó el técnico de VBC en la rueda de prensa de presentación de la 'final four'.

En la misma línea, Jean Montero destacó que "el grupo tiene la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, es el trabajo que hacemos en el día a día. Tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador".

Posado junto a la copa / Miguel Ángel Polo

El séptimo Valencia Basket-Real Madrid

Las semifinales de 'final four' será la séptima vez que Valencia Basket y Real Madrid se vean las caras esta temporada. Hasta el momento se han enfrentado en seis ocasiones, con dos victorias taronja en la Supercopa y en el primer partido de fase regular de Euroliga en el Roig Arena, y cuatro triunfos blancos, los dos de Liga Endesa, en Copa del Rey y en el partido de Euroliga disputado en el Wizink. Las cuatro victorias de los de Scariolo han sido de manera consecutiva, por lo que VBC debe poner fin a esa racha si quiere disputar la gran final europea.

Más allá de esta temporada, el Madrid es un rival clásico para Valencia Basket incluso en competición continental. Ya se han visto las caras en 16 ocasiones en Euroliga, con un balance favorable a los madrileños de 6-10. Pedro Martínez, tras eliminar a Panathinaikos, dejó claro que tenían trabajo por hacer porque últimamente les tenían tomada la medida.

Bajas 'de altura' en el Real Madrid

Valencia Basket no es el único que afronta la cita con bajas importantes. Sergio Scariolo debe lidiar con las ausencias de Eddy Tavares y Alex Len, sus dos grandes referencias interiores. El caboverdiano es un jugador clave en el esquema blanco, el mejor pívot de Europa en tareas defensivas de quien Pedro Martínez llegó a decir que es el tipo de jugador que cambia la forma en la que juegas.

Edy Tavares con el conjunto del Real Madrid / Real Madrid RRSS

Ante esas bajas, será Usman Garuba quien deba asumir galones en un equipo plagado de talento con Facu Campazzo, Trey Lyles, Mario Hezonja o Theo Maledon, entre muchos otros.

La hoja de ruta está en ser uno mismo

El talento ofensivo de Valencia Basket es incuestionable, pero si hubo un factor diferencial en la histórica eliminatoria a cinco partidos frente a Panathinaikos fue el nivel defensivo de los de Pedro Martínez, especialmente sobre los jugadores estrella. La desactivación a un fuera de serie como Kendrick Nunn fue total, y ese ejercicio defensivo el que va a tener que replicar Valencia Basket para neutralizar el poderío blanco, que no es poco.

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Montero tirando en el entrenamiento / Miguel Ángel Polo

Con todos los ingredientes que condimentan el partido y con la suerte echada para ambos conjuntos, Valencia Basket afronta el partido más importante de su historia, que espera que se convierta en el segundo el domingo disputando la gran final. Los dioses taronja ya han conquistado el OAKA tres veces esta temporada, una en fase regular y dos en los cuartos de final, y esperan hacerlo hasta dos veces más este fin de semana para terminar de clavar su bandera en la tierra del Acrópolis y el Partenón.