El Roig Arena se tiñe de ‘taronja’ antes del Valencia Basket-Real Madrid

Los jardines y aledaños del Roig Arena se han teñido este viernes de color ‘taronja’ en las horas previas al esperado duelo entre el Valencia Basket y el Real Madrid. Decenas de aficionados se han congregado junto al futuro feudo valenciano para vivir una previa cargada de emoción, nervios y esperanza antes de una de las citas más importantes de la historia reciente del club.

Banderas, camisetas y cánticos han acompañado a una afición entregada que, pese a la distancia con el OAKA Arena de Atenas, ha querido demostrar que el equipo no está solo en una noche marcada en rojo en el calendario del baloncesto valenciano. El ambiente ha ido creciendo con el paso de las horas, al mismo ritmo que la tensión y la ilusión entre los seguidores ‘taronja’.

Antonio, aficionado del Valencia Basket presente en la concentración de aficionados junto al Roig Arena, resumía el sentimiento generalizado entre el valencianismo antes del enfrentamiento ante el conjunto madridista. “Estamos sufriendo, pero esperando que sea un gran partido, igual que lo ha sido toda esta eliminatoria. Lo que ha conseguido ya el equipo es histórico”, explicaba mientras el ambiente seguía aumentando en los exteriores del recinto.

Un ambiente histórico junto al Roig Arena

Para muchos aficionados, el simbolismo de vivir esta previa junto al Roig Arena convierte el momento en algo todavía más especial. El futuro pabellón representa el crecimiento del proyecto valenciano y la ambición de consolidar al Valencia Basket entre los grandes clubes europeos. “No hay mejor sitio que este para vivirlo, teniendo el Roig Arena al lado. Creo que vamos a disfrutar muchísimo”, comentaba Antonio, convencido de que la entidad vive un punto de inflexión histórico.

La afición 'taronja', acostumbrada a responder en los momentos importantes, ha vuelto a demostrar su fidelidad pese a no poder acompañar masivamente al equipo en Atenas. Muchos seguidores reconocían sentir “envidia sana” por los cerca de mil aficionados desplazados hasta Grecia, aunque insistían en que el apoyo desde València también se hará sentir. “Nos gustaría estar allí, claro, pero no es posible ni económicamente ni por espacio para todos. Aun así, seguro que los jugadores sienten el apoyo de un pabellón que llenamos en cada partido”, señalaba.

La ilusión de una ciudad que sueña con hacer historia

La presencia del Valencia Basket en una Final Four ha disparado la ilusión de toda una ciudad que sueña con conquistar un título continental frente a uno de los gigantes del baloncesto europeo como el Real Madrid.

Los aficionados coinciden en que el crecimiento del club durante los últimos años, unido al respaldo de Juan Roig y la llegada del Roig Arena, permite mirar al futuro con ambición y optimismo. “Con el pabellón que tenemos, con la dirección del club y siguiendo el camino de Juan Roig, esta ciudad siempre tendrá un equipo muy competitivo”, afirmaba Antonio.

Sin embargo, el seguidor valenciano también insistía en la importancia de disfrutar del momento independientemente del resultado final. “Llegar a una cita así no pasa todos los días. Estamos viviendo un momento histórico que hay que aprovechar”, destacaba.

“Que salgan a dejarse la vida”

La remontada en el quinto partido de la eliminatoria previa ha reforzado todavía más la fe de la afición en un equipo que ya ha logrado enganchar emocionalmente a toda la ciudad. El duelo ante el Real Madrid aparece ahora como una oportunidad única para seguir escribiendo páginas doradas en la historia del club. “Hoy es un día histórico para el club. Una Final Four con el Valencia Basket es un sueño. Y además con opciones reales de ganarla. No tenemos miedo a nada”, aseguraba el aficionado.

Desde València, el mensaje para los jugadores y para los seguidores desplazados hasta Atenas era claro: convertir toda la ilusión acumulada durante semanas en energía positiva sobre la pista.

“A esos mil aficionados desplazados y a los jugadores y cuerpo técnico que están en el OAKA les transmitimos muchísima envidia, pero sobre todo que disfruten al máximo y que animen más fuerte que nosotros”, afirmaba entre risas.

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La reflexión final resumía el sentir general de una afición que ya se siente orgullosa del camino recorrido. “Hay que vivir el sueño. Y hacerlo además contra el Madrid, en un escenario así, después de una gesta histórica remontando el quinto partido… poco más se puede decir. Que salgan a dejarse la vida ahí.”