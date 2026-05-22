Incidencias en la salida de los aficionados del Valencia Basket hacia la Final Four de Atenas
Aena ha comunicado numerosos retrasos en la salida de los aviones desde Manises
Este viernes por la mañana son tres los aviones chárter que salen desde Manises con dirección a Atenas con una parte importante de la expedición de aficionados del Valencia Basket. A ellos se les sumarán todos los aficionados que compraron su abono a través del club, además de todos aquellos que compraron el abono directamente a la competición.
El plan original era que el grueso de aficionados que volaban a Grecia llegará sobre medio día al centro de Atenas, a la zona del estadio olímpico de Kalimarmaro, donde podrán disfrutar del centro de la capital ateniense durante la hora de la comida. La zona está directamente conectada con la plaza principal de la ciudad, la Plaza Syntagma, así como con la Fan Zone de la Final Four, situada en el Palacio Zappeion. Pues es posible que algunos padezcan algún cambio en el itinerario tras confirmarse ciertos retrasos en los vuelos de Manises.
Retrasos en Manises desde primera hora
Todavía es pronto para concretar, pero según Aena, el primer vuelo tenía programada su salida a las 7:15 de la mañana, pero se retrasó a las 8. La siguiente salida estaba programada para las 9, pero las últimas informaciones la sitúan en las 11:30 horas, lo que condicionaría todos los planes inmediatos.
Y es que a media tarde, la expedición será trasladada en los mismos autobuses hasta las inmediaciones del Telekom Center Athens (OAKA) donde se disputará la gran cita. Dependiendo del tipo de abono comprado existen algunos puntos de encuentro para cada afición. Lo importante es a las 20 horas... y ahí nadie puede llegar tarde.
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