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Directo | Valencia Basket - Real Madrid: la Final Four de la Euroliga, en vivo

El OAKA Arena de Atenas acoge la Final Four de la Euroliga este fin de semana. Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la segunda de las semifinales. Sigue el partido minuto a minuto en directo

El Valencia Basket llega al OAKA para la Final Four de la Euroliga

El Valencia Basket llega al OAKA para la Final Four de la Euroliga

Rafa Jarque

Iván Carsí

Jorge Valero

Rafa Jarque

Por fin ha llegado el momento que Valencia Basket tanto esperaba. Los preparativos han terminado y todo está listo para que el conjunto taronja se mida este viernes a partir de las 20:00 horas (21:00 hora local) al Real Madrid en las semifinales de la 'final four' de Euroliga que se disputa en el OAKA de Atenas.

El OAKA Arena de Atenas acoge la Final Four de la Euroliga este fin de semana. Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la segunda de las semifinales. Sigue el partido minuto a minuto en directo

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