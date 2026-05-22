Directo | Valencia Basket - Real Madrid: la Final Four de la Euroliga, en vivo

Los descartes de Pedro Martínez para las semifinales de Final Four ante el Real Madrid

La única mala noticia en los días previos a la gran cita es que Pedro Martínez no ha podido recuperar ni a Xabi López-Arostegui ni a Josep Puerto, ambos arrastrando lesiones, por lo que ambos causan baja para el partido ante el Real Madrid y también en una hipotética final.

Por lo que Pedro Martínez apuesta por todos sus exteriores disponibles, includo el perfil defensivo de Isaac Nogués por si toma la decisión en algún momento del partido de emparejarle con alguna de las estrellas blancas.

Evidentemente tampoco está en convocatoria Álvaro Cárdenas, con quien se decidió que viajara con el grupo pero sin posibilidad de vestirse de corto al no estar inscrito en Euroliga.