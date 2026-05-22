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Directo | Valencia Basket - Real Madrid: la Final Four de la Euroliga, en vivo
El OAKA Arena de Atenas acoge la Final Four de la Euroliga este fin de semana. Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la segunda de las semifinales. Sigue el partido minuto a minuto en directo
Por fin ha llegado el momento que Valencia Basket tanto esperaba. Los preparativos han terminado y todo está listo para que el conjunto taronja se mida este viernes a partir de las 20:00 horas (21:00 hora local) al Real Madrid en las semifinales de la 'final four' de Euroliga que se disputa en el OAKA de Atenas.
El OAKA Arena de Atenas acoge la Final Four de la Euroliga este fin de semana. Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en la segunda de las semifinales. Sigue el partido minuto a minuto en directo
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Rafa Jarque
Los descartes de Pedro Martínez para las semifinales de Final Four ante el Real Madrid
La única mala noticia en los días previos a la gran cita es que Pedro Martínez no ha podido recuperar ni a Xabi López-Arostegui ni a Josep Puerto, ambos arrastrando lesiones, por lo que ambos causan baja para el partido ante el Real Madrid y también en una hipotética final.
Por lo que Pedro Martínez apuesta por todos sus exteriores disponibles, includo el perfil defensivo de Isaac Nogués por si toma la decisión en algún momento del partido de emparejarle con alguna de las estrellas blancas.
Evidentemente tampoco está en convocatoria Álvaro Cárdenas, con quien se decidió que viajara con el grupo pero sin posibilidad de vestirse de corto al no estar inscrito en Euroliga.
Olympiacos gana 79-61 a Fenerbahce y será el rival del ganador entre Valencia Basket y Real Madrid. ¡Ojalá sea el Valencia Basket! Queda una hora y 10 minutos para el partido más importante en la historia del club taronja.
El club taronja instalará pantallas gigantes en el Parque de la Afición, situado junto al Roig Arena, para que los seguidores puedan seguir en directo el encuentro de la Final Four de la Euroliga ante el Real Madrid.
El espacio contará con dos pantallas gigantes desde las que los aficionados podrán ver el partido cómodamente. Además, la zona dispondrá de opciones de comida, servicio de barra y aseos, con el objetivo de facilitar que la afición pueda vivir la cita europea en un ambiente colectivo y festivo.
Las puertas abrirán a las 16.30 horas y el acceso se realizará a través de las dos entradas situadas desde la calle Hermanos Maristas, a ambos lados del parking del Roig Arena.
El mensaje de Braxton Key a horas de enfrentarse al Real Madrid en la Final Four
Jorge Valero
Las 'VIP' en la grada del OAKA para la semifinal de la Final Four entre Valencia Basket y Real Madrid
Nadie se quiere perder la final de la Euroliga. Multitud de aficionados se han dado cita en el OAKA de Atenas para ver la primera Final Four de la historia de Valencia Basket. Tampoco los 'VIP' y es que una serie de personalidades del mundo de la política están también presentes en las gradas del pabellón ateniense.
También valencianos: Pepe Diez, vicepresidente segundo y conseller de la Generalitat de Valencia y Milagros Tolón Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, además de representantes de las instituciones españolas: Jorge Domecq Fernández de Bobadilla, Embajador de España en Grecia y Sra. Rosa Rufino; José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado del Consejo Superior de Deportes y Juan Luis Soto Burillo., director de Gabinete CSD.
Orgullo y confianza
Pedro Martínez lo tiene claro: Hay que estar "orgullosos" de estar donde está Valencia Basket y jugar con "confianza" estos últimos partidos de 'final four' para tener opciones. "Estamos muy orgullosos de poder competir en este gran torneo y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro", destacó el técnico de VBC en la rueda de prensa de presentación de la 'final four'.
En la misma línea, Jean Montero destacó que "el grupo tiene la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, es el trabajo que hacemos en el día a día. Tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador".
Jorge Valero
Caos para la afición de Valencia Basket en su llegada a la 'final four' de Atenas
No está siendo un inicio de ‘final four’ sin contratiempos precisamente, y si no que se lo pregunten a los aficionados de Valencia Basket. La expedición taronja partía esta mañana, alrededor de las 7:30, desde el Aeropuerto de Manises dirección a Atenas, aunque el primero de los problemas no tardaba en aparecer cuando uno de los tres charters que desplazaba a los valencianos tenía que retrasarse alrededor de dos horas por una avería.
Los aficionados que han conseguido llegar a tiempo tampoco han estado exentos de contratiempo, en su caso ya en la capital griega. Una vez han aterrizado, los exhaustivos controles de las fuerzas de seguridad helena les ha retenido durante mucho más tiempo del previsto, impidiendo que los aficionados disfrutaron de tiempo libre a su llegada al centro de la ciudad, entre otras cosas para comer algo.
Rafa Jarque
¡LOS JUGADORES DE VALENCIA BASKET YA ESTÁN EN EL OAKA ARENA!
¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a una tarde que promete ser histórica! El Valencia Basket vive su primera Final Four de la Euroliga con ambición de seguir avazando en la competición. ¡ARRANCAMOS!
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