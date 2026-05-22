Lo que no se vio del Valencia Basket - Real Madrid de la Final Four de la Euroliga

Era una cita importante y más allá del juego había que tener mil ojos para estar pendiente de una jornada histórica. Para el Valencia Basket en general, pero también para todos sus protagonistas. Desde su técnico, que antes del partido reconocía estar nervioso, hasta el último de los jugadores. Incluídos los no convocados. Hay muchas cosas que no se vieron.

Antes del partido

Pedro Martínez aparecía en el flash de Movistar Baloncesto para hablar de sus sensaciones. Su 'feeling'. Ese punto previo a una cita de época. Y el míster, como siempre, fue sincero. "Tensionado". Esa fue su primera palabra. Pero su última respuesta fue una declaración de intenciones. "Hemos de ser nosotros mismos. Vamos a cometer errores que forman parte del juego. Pero que sean los menos errores posibles de nuestra identidad. Que sean errores tácticos, pero que no dejemos de hacer lo que nos ha llevado hasta aquí...", señaló.

Kameron Taylor, el más incisivo de los taronja en los primeros minutos. / M. A. Polo / VBC

Los primeros minutos de Badio y su reacción tras la segunda falta

Como cada vez que se juega con el Real Madrid, el arbitraje marca las intenciones desde muy pronto. Y en esta ocasión le tocó a uno de los mejores en el quinto partido contra el Panathinaikos. Como si estuviera estudiado la manera de desconectar de alguna manera al Valencia Basket, a Brancou Badio le cayó la segunda falta del partido antes de que llegara el tercer minuto de partido. La primera, siendo honestos, lo era. La segunda fue una inventiva del señor colegiado.

La reacción del banquillo al momento Taylor

Cuando el partido se empinó. Cuando costaba en ese primer cuarto meterse dentro del marcador, el jugador que conectó al Valencia Basket fue Kameron Taylor. El americano dio un recital en todos los sentidos. De dos sobre todo y entrando en la pintura. Sin miedo. Y el banquillo alucinaba como se pudo ver en la retransmisión del encuentro.

El enfado de Pedro Martínez tras el triple de Okeke para el 44-35 y la cara de Enric Carbonell

A mediados del segundo cuarto, Pedro Martínez asistía atónito a un parcial de 9-0 del Real Madrid tras un triplazo espectacular de Okeke. Su cara lo decía todo. Triple solo tras una finta a Costello para lanzar completamente solo. Fue el peor momento con diferencia para los 'Taronja' en ese primer tiempo.

La reacción de Montero tras el triple en la cara de Garuba

El Madrid se había ido a falta de 18 segundos para el descanso con +9 en el marcador y ahí apareció Montero. En el primer cuarto había hecho cero puntos y el segundo sacó una versión más competitiva del '8' taronja, pero le faltaba su triple. Y llegó. En la cara de Garuba, a falta de 5 segundos y con mucho suspense. Entró y lo mejor fue su reacción. Liberación total. Se giró, cerró el puño, pegó un puñetazo al aire y gritó de rabia.

Revisión de Kameron Taylor por triple que no se anuló y falta de tiro a Montero

A falta de 05:14 se paró el juego. Y en ambos casos la decisión era clara a favor del Valencia Basket y en ambos casos se tiraron un buen rato para analizar. En el primer caso el triple se quedó del lado taronja. El triple de Taylor era claro y la revisión solo hizo que confirmarlo. Aunque los árbitros se tiraron un rato tratando de buscar algo que no había. Después llegó una falta clara de Abalde a Montero que se pitó y se pitó bajo, pero el challenge era claro. Debía ser de tiro. Y le tocaba irse a la línea de tiros libres para lanzar tres. Los árbitros sin embargo hicieron una de las de siempre. Robito a mano armada. La dieron bajo y saque de fondo. Lo que podía ser un momento para quedarse a tres, fue a cuatro y luego un triple de Hezonja lo dejó en +7 para los blancos. Tremendo.

El triple de Costello

Con la máxima diferencia para el Real Madrid (+16), Costello apareció para meter un triple que podía ser vital para la remontada en el último cuarto. Parecía imposible, pero si un equipo podía hacerlo era el Valencia Basket. Al final, el cuadro taronja se marchó al descanso con un -13. Demasiada losa.

La reacción del banquillo blanco a la lesión de Garuba

A falta de 9 minutos del cuarto cuarto Garuba se tiró al suelo. No podía ni apoyar el pie. La sensación: el Aquiles. Los compañeros hablaban en el banquillo, Scariolo miraba a la nada y la sensación es que desde el primer momento se dieron cuenta de la gravedad. Unos minutos más tarde, mientras se jugaba el encuentro y las miradas estaban en la pista, Garuba se retiraba. Ayudado por dos miembros del 'staff' de Scariolo. Se perderá la final. Y le quedan unos meses por delante de recuperación.

Dos ataques perdidos

Un error imperdonable. Mezcla de mala suerte y de pecar de novatos. Con 80 a 88 y el Madrid aturdido tras la lesión de Garuba, el Valencia Basket tuvo dos ataques para ponerse a cinco puntos. Y ahí llegó primero la mala fortuna con un triple que rozó el aro y se marchó llorando, para después ver otro tiro que se marchó de la peor forma posible. Y a partir de ahí el Madrid se volvió a ir. La oportunidad se perdió.

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Expulsión de Badio

Lo consiguieron los árbitros. Era su misión cuando empezó el partido. Y así terminó. Con expulsión de Badio por cinco faltas después de un ridículo de época porque mínimo dos no eran. En especial la segunda y la última. Increíble el trío arbitral que quiso dar la nota. Aunque era lo esperado.