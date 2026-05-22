De la vergüenza con Badio al agradecimiento a los creadores del sueño

El Valencia Basket podría haber perdido con otro inicio de partido. El Madrid dominó la pizarra, fue mejor en líneas generales y desbloqueó el plan de Pedro Martínez. Tan cierto es eso como que en los dos primeros minutos y medio los árbitros quisieron decantar la balanza con dos faltas (una de ellas parecía clara, eso sí) a Brancou Badio, uno de los hombres más importantes de Valencia Basket y seguramente el mejor en el quinto partido contra Panathinaikos. Y repito, lo que pudo pasar o no con Badio sin esas dos faltas y obligado a ser sustituido nadie lo sabe. Seguramente el Madrid también se habría citado con Olympiacos, pero el arbitraje no entendió lo que es una Final Four y esa es la mejor muestra.

A partir de ahí poco se puede decir a un equipo que siendo honestos no fue en el OAKA lo que demostró ser precisamente en el OAKA. Un equipo que vence a gigantes. Que cree en los imposibles. Y que se hace grande ante las adversidades. Scariolo no fue un vacilón como Ataman, sino todo lo contrario. Se mantuvo tranquilo y demostró por qué es uno de los mejores entrenadores del mundo. También entró evidentemente en juego la suerte. No era normal que los blancos tuvieran con prácticamente dos cuartos jugados un 69% de acierto desde el triple. No era normal tampoco que el Valencia se pusiera a 6 con solo un 31% desde esa línea de tres. El día y la noche.

Pedro Martínez, dando indicaciones en un tiempo muerto. / M. A. Polo / VBC

La baja de Tavares y Len terminó siendo negativa para un Valencia Basket que entendió peor de lo habitual lo que pasaba en el juego exterior. Montero no anotó un solo punto en el primer cuarto. No fue su día. No pasa nada. Sigue siendo un elegido y demostrará por qué es uno de los jugadores a tener en cuenta en los próximos años. Es buenísimo, él lo sabe y lo volverá a demostrar. Ahí tiene la lucha por el título liguero de fondo. Por su parte, el rebote también fue un desastre sin igual. Más de 10 rebotes de diferencia entre uno y otro. Demasiado para este Valencia Basket. Y más con las ausencias en la pintura de los blancos.

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Análisis del partido al margen, propietario, entrenador, director general merecen todo el reconocimiento posible. La Final Four se marchó demasiado pronto. Se pasaron rapidísimo los 40 minutos de esa semifinal que dejó fuera del sueño al Valencia Basket, pero ellos fabricaron ese sueño. Sin ellos nada de lo que ha vivido la afición habría sido posible. Y seguro que ellos volverán a llevar a este equipo a una nueva Final Four. Y esa se afrontará con mayor madurez, con más calma y con la sensación de que poco a poco el Valencia Basket está más cerca del título. Gracias, de corazón, a todos los que hicieron posible que afición e incluso periodistas pudiéramos vivir una semana de ilusión pensando en el título. Cabeza alta.