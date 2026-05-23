La cantera de Valencia Basket sigue coleccionando títulos

El Campeonato de España Cadete de Baloncesto ha tenido un marcado colo 'taronja'. El equipo femenino se ha colgado el oro por segundo año consecutivo, el cuarto en su historia, mientras que el masculino se ha llevado el bronce. Dos metales para la cantera valenciana, que sigue demostrando su gran posicionamiento en el baloncesto base español.

Las chicas de Lydia Muñoz vencieron al SPAR Gran Canaria en la gran final con una gran Amelia Alonso que fue nombrada MVP. El equipo de Vicent Revers, por su parte, logró la victoria en el partido por el tercer y cuarto puesto con una canasta en los instantes finales, igualando así su mejor resultado en este campeonato.

Femenino

El cadete A femenino arrancó su andadura con una impoluta fase de grupos que le permitía finalizar como líder gracias a las victorias ante Cafés Candelas (45-112), Club Náutico Sevilla (48-82) y Casademont Zaragoza (90-51). En octavos se cruzaron con Inverse CB Sanfeliuenc al que superaron por 75-35 y en cuartos con Cesa Femení Sant Adrià, con una victoria 79-59. En semfiinales llegaba un Joventut Badalona al que las de Lydia Muñoz también se impusieron por 80-54 para volver a la final del Campeonato de España. Allí esperaba Spar Gran Canaria. Desde bien pronto Valencia Basket cogió un buen colchón, rompiendo bien la defensa zonal que las canarias propusieron durante todo el partido. Al descanso la renta era de 19 puntos. En el tercer cuarto Spar Gran Canaria apretó, pero el conjunto taronja supo mantener las distancias sin ver peligrar la victoria y el oro (74-56).

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Masculino

El cadete A masculino tuvo un camino similar, con una gran fase de grupos que también le permitía ser líder con los triunfos ante Insolac CB Alcalá Caja87 2010 (62-108), SPB Prevennova (73-106) y Movistar Estudiantes (97-79). En octavos el equipo taronja ganó en un apretado partido a Mefiex Sagrado Cáceres (94-93) y en cuartos también superaron un duro encuentro ante Casademont Zaragoza (89-92). En la semifinal Valencia Basket se medía a un Real Madrid frente al que cayó por 113-69. Los de Vicent Revert buscaban el bronce contra Gran Canaria y lo consiguieron en el último momento. El combinado taronja dominó durante tres cuartos, pero los canarios remontaron en el último cuarto. Una canasta de Szewczyk a 14 segundos del final dio la victoria in extremis a un Valencia Basket, que cerraba el Campeonato de España con metal (76-75).