Chus Bueno confirma 17 solicitudes de licencia fija para la Euroliga, entre ellas la de Valencia Basket

Desde el OAKA durante la Final Four de Euroliga que esta domingo coronará a un campeón, Chus Bueno, CEO de la Euroliga, se ha pronunciado sobre los distintos temas que rigen la más estricta actualidad de la competición, especialmente el plan de cara a las próximas temporadas.

Bueno confirmó que, a día de hoy, cuentan con 17 solicitudes de equipos europeos para obtener una licencia fija de Euroliga, entre las que se encuentra la de Valencia Basket según confirmó el director general taronja Enric Carbonell a principios de mayo.

Valencia Basket: Pedro Martínez en la charla durante el partido / MA Polo - Valencia Basket

"El año que viene incorporaremos el concepto de franquicias y hemos tenido 17 ofertas para formar parte de este nuevo sistema de licencias en la competición. Queremos incorporar nuevas franquicias con licencias a este sistema, pero todavía no se ha decidido si se incorporarán una o dos esta próxima temporada, la siguiente…", ha expresado Chus Bueno.

"Hemos hablado con Valencia Basket y estaríamos ilusionados con que quisiera estar y nos han dicho que quieren estar. Tenemos que seguir hablando de lo que podemos hacer y cuándo lo podemos hacer. Nos gustaría tener a Valencia Basket siendo un equipo de la Euroliga a largo plazo", explica el CEO de la Euroliga sobre Valencia Basket.

Mucho por decidir

En cualquier caso, lo que queda claro es que la Euroliga todavía tiene muchas decisiones por tomar sobre cómo quiere que sea la competición en las próximas temporadas. "Lo ideal sería tener un número alrededor 18-19, pensando en llegar a 22-24 (equipos).Creo que es muy pronto para hablar de fechas y de cómo organizar las posibles conferencias si hay una ampliación. Estamos hablando con los clubes, analizando las opciones, valorando posibilidades, es muy pronto para dar una fecha de cuándo sucederá", expresa Bueno.

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Diferentes posibilidades

"Hemos tenido conversaciones y hablado en el board sobre diferentes posibilidades: 2 conferencias con 20 o 22 equipos. 2 equipos sin jugar en la Liga, 3 jugando en otros sitios, varios equipos sin haber firmado todavía el compromiso… Con 20 el número de partidos se reduce, igual el negocio. Con 22 es diferente y yo creo que es un buen modelo, pero tiene que reducirse la incertidumbre", concluye.