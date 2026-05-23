El futuro de Jean Montero marca el próximo proyecto taronja

Jaime Pradilla, Brancou Badio, Nate Reuvers y Omari Moore, al margen de Pedro Martínez y del director deportivo Luis Arbalejo, han renovado sus contratos con el Valencia Basket en los últimos tres meses, consolidando un proyecto taronja que va a más y que ha cuajado en una temporada espectacular tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, en la que se han clasificado por primera vez para una Final Four de la máxima competición europea. Eso sí, a pesar de ello y de que aún son varios los jugadores que acaban contrato, el futuro de Jean Montero es el que inquieta ahora mismo más a pesar de tener contrato aún hasta 2028.

El dominicano no solo se ha convertido en la gran estrella del Valencia Basket brillando en un equipo en el que prima más lo colectivo que lo individual, sino que ha logrado que su nombre esté en la diana de otros grandes clubes de Europa, entre ellos el Olympiakos, el Hapoel Tel Aviv, el Panathinaikos, el Fenerbahce y el Dubai. Y es aquí donde pueden empezar los problemas para el Valencia Basket, ya que pese a la voluntad del club taronja de mejorarle sus condiciones contractuales para garantizarse su continuidad, la cláusula del jugador (inferior a los 2 millones de euros) no es prohibitiva para rivales deportivos y económicos de este nivel, que además podrían aumentar más aún su ficha, la más elevada de la actual plantilla taronja, para pagarle no menos de 2,5 millones de euros por temporada.

Jean Montero, centro de atención en la rueda de prensa oficial de la Euroliga en la previa a la Final Four. / M. A. Polo / VBC

El jugador llegó en el verano de 2024 con un contrato de tres años y el club alcanzó al final de la temporada pasada un acuerdo para ampliarlo hasta el 2028, con una importante mejora en su ficha tras brillar también en una Eurocup en la que fue elegido como 'Estrella emergente' al margen de entrar en el quinteto ideal. El hecho de tener el club garantizados al menos tres años consecutivos en la Euroliga ayudaba a retenerlo y a espantar a otros pretendientes, pero su explosión definitiva en la máxima competición europea esta temporada, ha propiciado que su futuro inmediato no esté garantizado pese a tener contrato en vigor.

La NBA podría esperar

Montero, adaptado al club y a la ciudad, nunca ha ocultado tampoco su deseo de jugar en la NBA, pero podría esperar algún año más mientras le surge una buena opción en EEUU, mientras deshoja la margarita y decide continuar en el Valencia Basket o emprender una nueva aventura en Europa.

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Jean Montero, en la sesión de entrenamiento en el OAKA el pasado jueves. / M. A. Polo / VBC

El club taronja, de momento, no tiene respuesta a la nueva propuesta de continuidad, pero espera que su situación no se convierta en una subasta ni en un culebrón. Y más tratándose de un jugador clave en el proyecto, cuya salida del club obligaría a reaccionar lo antes posible para atar a un exterior de máximo nivel. La opción de TJ Shorts, por su parte, puede alejarse, ante lo avanzada de su negociación para fichar por el Hapoel Tel Aviv.