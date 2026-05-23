Valenciana, extaronja y nuevo fichaje para la NCAA

La WNBA y la NCAA, al margen de la nueva Liga Mundial de la Project B, van a cambiar de forma radical el futuro inmediato del baloncesto femenino europeo y la LF Endesa es una de las que más afectadas se va a ver. El goteo de fichajes desde España no tiene fin y la última en confirmar su salto a Estados Unidos en una valenciana con pasado taronja y formada en L'Alqueria del Basket, Claudia Contell.

La de Manises, que esta temporada ha jugado con el Spar Gran Canaria y el CAB Estepona, ha firmado por la prestigiosa Universidad de Colorado para el próximo curso, tal y como ha hecho oficial la cuenta oficial de la TCU.

Tras recordar que en el Estepona ha promediado 10,4 puntos, 3,1 rebotes, dos asistencias y 2,2 robos en 27 minutos por partido, desde Estados Unidos recuerdan su etapa de taronja, con el que "ganó la Eurocup en la temporada 2020-21 y dos veces la Supercopa de España en las temporadas 2021-22 y 2023-24. También contribuyó a que el club ganara la Supercopa de Europa en la temporada 2021-22".

Claudia Contell, el balón de oro de MVP en el Europeo sub-20 de 2022. / FEB

Mismo camino que Noa Morro

Sin olvidar tampoco que fue la MVP del Campeonato Europeo Sub-20 de 2022, en el que España se llevó el título. Allí coincidió con la también extaronja Noa Morro, ambas en el quinteto ideal del torneo y ahora con un destino común en la NCAA, ya que la mallorquina firmó hace poco menos de un mes por Louisiana State (LSU) tras pagar su cláusula de rescisión al Valencia BC.

Etapa en el Valencia Basket

Contell llegó al Valencia Basket en la categoría alevín en 2014 tras pasar por CB Jovens L’Eliana. Desde la temporada 20-21 estuvo vinculada en el NB Paterna de LF Challenge y en enero de 2021 completó su debut con el primer equipo taronja en un partido de EuroCup Women. Durante la campaña 21-22 estuvo alternando su presencia con ambos conjuntos, con más protagonismo en el combinado de Rubén Burgos.

En la temporada 22-23 la exterior se marchó cedida a Murcia de la mano de Hozono Global Jairis, acumulando 30 partidos de experiencia en Liga Femenina Endesa y promedió 6.4 puntos por encuentro. La campaña 23-24 Contell la comenzó como jugadora del primer equipo con un total de 24 partidos disputados bajo esta condición. En enero de 2024 la valenciana se fue cedida a Cadí La Seu para seguir dando pasos en su desarrollo, con el que jugó 13 partidos de LF Endesa.

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En este periodo, Contell acumuló un total de 63 partidos con el primer equipo femenino taronja entre LF Endesa, EuroCup Women, EuroLeague Women, Supercopa LF Endesa y Copa. Su máxima anotación llegó a los 12 puntos, cifra que alcanzó en varias ocasiones. Además, con la selección española ha sido habitual en todas las categorías de formación, igual que la de 3x3.