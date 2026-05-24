Cambio de horarios en la semana loca que le queda al Valencia Basket tras la Final Four de la Euroliga... previa al playoff ACB

Que el calendario del Valencia Basket está apretado no es ninguna novedad. Es lo que tiene disputar con éxito varias competiciones en una misma temporada. Arrancando con la Supercopa, la Liga Endesa se ha hecho más larga de lo esperado debido a la cantidad de encuentros que conlleva llegar a la Final Four de la Euroliga. Sobre todo con cinco partidos en el playoff ante Panathinaikos.

El caso es que hubo que retrasar dos de las últimas citas ligueras ante Casademont Zaragoza y FC Barcelona y ahora toca pagar la factura. En una semana de emociones al extremo en Atenas, el viernes se disputó la semifinal ante el poderoso Real Madrid que terminó con victoria blanca y vuelta prematura de los de Pedro Martínez a Valencia.

Igualmente no hubo tiempo para muchas reacciones, ya que el martes toca viajar a Zaragoza para medirse contra el Casademont a las 21:15h. Ese mismo viernes se recibe al Gran Canaria en el Roig Arena a las 20:30 horas. Y sólo dos días después hay que acudir al Palau para tomar el pulso al Barça en el último partido de la fase regular a las 19 horas. Todo ello marcará el futuro inmediato del Valencia Basket, ya que el equipo puede acabar el curso en la quinta plaza que ocupa actualmente o incluso en la segunda por detrás del Real Madrid. El puesto final es el que marcará el orden de cruces, el factor cancha y la fecha del primer partido de los playoff de la Liga Endesa.

Fechas del playoff de la Liga Endesa

Tras terminar el partido contra el Barça el domingo por la noche, el Valencia Basket conocerá tanto a su primer rival en los cruces como el horario, ya que la mitad de los equipos arrancan los partidos el martes y la otra mitad el miércoles. Se da el caso que, incluso, tanto los de Pedro Martínez como los de Xavi Pascual podrían 'elegir' rival al ser el último partido del curso.

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Calendario del playoff de la Liga Endesa / SD

Tal y como se puede ver en el cuadro, el martes 2 de junio empiezan los playoffs con los partidos que enfrentan al primero contra el octavo y al cuarto contra el quinto, teniendo factor cancha el mejor clasificado. El miércoles 3 entran en juego el segundo contra el séptimo y el tercero contra el sexto. Día sí, día no, hasta el domingo se disputan los dos o tres encuentros de primera fase (es la mejor de tres), descansando el lunes y volviendo a por las semifinales a partir del martes 9, ya al mejor de cinco encuentros. La final se disputará después, dependiendo de cuándo terminen los cruces, arrancando el 18 o el 20 de junio. La ACB está en juego en una temporada histórica para los del Roig Arena.