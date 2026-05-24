Valencia Basket pasa a la última página de una temporada eterna

La dolorosa derrota en las semifinales de la 'Final Four' no puede empañar una Euroliga que ha sido todo un éxito ni desviar a Valencia Basket de su camino en este final de temporada. El conjunto taronja todavía tiene mucho en juego en Liga Endesa, por lo que está obligado a pasar página cuanto antes y recobrar fuerzas en busca del objetivo en estas últimas semanas de curso.

Recién aterrizados tras la aventura ateniense, casi sin tiempo para coger aire, el equipo de Pedro Martínez afronta una semana clave: los tres últimos partidos de fase regular de Liga que disputará en apenas siete días. Tres encuentros que van a marcar la posición con la que disputará los playoffs Valencia Basket, que puede acabar en cualquier posición desde la segunda hasta la sexta.

Un 'tourmalet' final: Juez de la salvación y un duelo directo

Y no serán tres jornadas precisamente sencillas para los taronja. Valencia Basket será juez de la salvación en los primeros dos partidos restantes. El martes visita al Zaragoza y el viernes recibe en el Roig Arena al Gran Canaria. Los aragoneses son penúltimos y los insulares, decimoquintos, y ambos están obligados a ganar sus dos partidos restantes para salvar la categoría. El partido del viernes será, por cierto, el primer encuentro del equipo con su afición desde la eliminación en la Euroliga.

Y la fase regular se cerrará con un fuelo fraticida ante el FC Barcelona, un rival directo por el objetivo. El Barça es, ahora mismo, tercer, con un triunfo más que Valencia Basket y un partido más disputado, por lo que el conjunto de Pedro Martínez depende de sí mismo para ganarle la posición: debe ganar todo lo que le queda (o ganar dos si el conjunto azulgrana pierde sus dos encuentros restantes).

Pedro Martínez, en la banda técnica del OAKA. / VALENCIA BASKET

Un pleno para la segunda plaza

Lo que está claro es que si Valencia Basket quiere acabar la fase regular en segunda plaza y, por tanto, asegurarse ser cabeza de serie en los playoffs, debe acabar la temporada con un pleno de victorias: tres de tres. Un reto mayúsculo, sobre todo teniendo en cuentalos rivales y la cantidad de minutos que los jugadores taronja llevan a sus espaldas en las últimas semanas, pero totalmente asumible para un equipo que lleva toda la temporada mostrándose sólido.

El último esfuerzo

Está siendo una temporada histórica para Valencia Basket, y también eterna. Jaime Pradilla ya advirtió desde Atenas que el calendario no les había dado un respiro en ningún momento y ahora tampoco lo va a dar. Los tres partidos en siete días llegan en el momento más delicado tanto a nivel físico como emocional. Cabe recordar que Xabi López-Arostegui y Josep Puerto siguen lesionados, y que varios jugadores de la plantilla han jugado las últimas semanas algo renqueantes a nivel físico.

Badio durante el Bilbao Basket - VBC / Valencia Basket Club

En cualquier caso, el año que ha hecho el conjunto taronja exige un último esfuerzo en busca de otro título que acompañe la Supercopa con la que se arrancó la temporada. Aunque el Madrid vaya a partir como gran favorito y haya demostrado que le ha cogido la medida al conjunto de Pedro Martínez en los últimos partidos, VBC ha demostrado que, cuando está al cien por cien, es capaz de ganarle a cualquiera.

Noticias relacionadas

Cerrar la temporada con el título de Liga sería el broche perfecto a un año que, pase lo que pase, ya va a pasar a la historia como uno de los mejores del club.