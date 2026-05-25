Horario y dónde ver el Casademont Zaragoza - Valencia Basket de la Liga Endesa

La Final Four de la Euroliga ya es cosa del pasado. También de la historia. Los de Pedro Martínez deben centrarse ahora en una Liga Endesa a la que le restan tres encuentros clave para el futuro inmediato del Valencia Basket. No hay tiempo para resacas, ya que en estos partidos pendientes se decidirán los cruces del cuadro de playoff.

El Casademont Zaragoza, que se juega la permanencia en la Liga Endesa, será la primera piedra de toque de la semana este martes. El equipo de Gonzalo García dispone de varios buenos anotadores, como son Santi Yusta (16,1), Devin Robinson (14,7) o Trae Bell-Haynes (13,9). Respecto al juego interior destaca la exestrella de Valencia Basket, Bojan Dubljevic, quien acumula una media de 6,4 capturas, además de 7,3 puntos en unos 21 minutos de media por encuentro. El que no sigue en el equipo es Joel Soriano, pívot que estuvo cedido por el Valencia Basket hasta invierno.

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Horario y dónde ver por TV e internet el Casademont Zaragoza - Valencia Basket

El partido entre Casademont Zaragoza y Valencia Basket se disputa en tierras mañas este martes a las 21:15 horas. Se podrá ver por televisión en DAZN, además de poder seguirlo por internet en Superdeporte.