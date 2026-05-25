Desastre para el Madrid en los playoffs ACB: otra grave lesión

Terribles noticias para el Real Madrid de cara a los playoffs de la Liga Endesa. El reciente subcampeón de la Euroliga ya conoce el alcance de la lesión de Usman Garuba. Los malos presagios se han convertido y el interior español estará un largo tiempo de baja. Garuba sufre una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Una grave lesión que le dejará fuera de combate para lo que resta de temporada, que no es baladí, pues aún están por disputarse las eliminatorias por el título ACB. Un problema añadido a las ya conocidas bajas de Alex Len y Edy Tavares.

El jugador del Madrid se lesionó durante la semifinal de la Final Four de la Euroliga frente a Valencia Basket. Garuba intentó arrancar y rápidamente cayó al suelo con visibles gestos de dolor y sin poder apoyar el pie. El interior abandonó la pista ya con mala cara y conocedor de que ese tipo de acciones suelen desembocar en esta terrible lesión de Aquiles. De hecho se marchó a los vestuarios con ayuda y cojeando visiblemente. No ha sido hasta este lunes, una vez ha terminado la Final Four en Atenas, cuando el Real Madrid le ha realizado pruebas al jugador, confirmando los peores presagios.

Este es el comunicado del Real Madrid sobre la lesión de Garuba:

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Usman Garuba por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo. Garuba será intervenido en los próximos días.

Desastre interior para el Real Madrid

Los problemas para Sergio Scariolo en este final de temporada se multiplican. El juego interior del Madrid está notablemente mermado con las ya conocidas bajas de larga duración de Alex Len y de Edy Tavares. Scariolo tan solo contaba con Garuba, que cayó el pasado viernes frente a Valencia Basket.

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Aunque el Madrid ha movido ficha fichando a Omer Yurtseven, que no pudo participar en la Euroliga, ahora queda de nuevo cojo en esa posición con la lesión de Garuba. Scariolo, como ya hizo ante Olympiacos, tendrá que lanzarse al 'small ball' si quiere reinventarse tras tan severo parte de bajas.