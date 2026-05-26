Los 12 elegidos por Pedro Martínez para el Casademont Zaragoza - Valencia Basket

Superada ya la Final Four de Atenas y tras unos días de descanso al regresar a València el sábado, el Valencia Basket regresa a la competición este martes para disputar el primero de sus tres últimos partidos de la Liga regular. El conjunto taronja visita el Príncipe Felipe en partido aplazado para medirse al Casademont Zaragoza a partir de las 21:15 horas, en un partido trascendental para ambos conjuntos, ya que los de Pedro Martínez se están jugando la posición con la que accederá al playoff de Liga Endesa, que puede ser desde la segunda hasta la sexta plaza y el rival pelea por evitar el descenso.

Al Valencia Basket le quedan tres partidos y debe ganar los tres para asegurarse la segunda plaza y, por ende, ser cabeza de serie al menos hasta semifinales. El Zaragoza, por su parte, está en una situación crítica, en puestos de descenso y obligado a ganar los dos partidos que le quedan para salvar la categoría.

Rafa Jarque

Y para este encuentro, Pedro Martínez sigue sin poder contar con los dos lesionados que ya se perdieron la Final Four, Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. Una situación que le obliga a hacer un solo descarte.

Los 12 elegidos

Ante esta situación y en el primer de los tres partidos que afrontarán los taronja esta semana, el técnico barcelonés ha elegido a los siguientes 12 jugadores: "Brancou Badio, Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Darius Thompson, Matt Costello, Isaac Nogués y Yankuba Sima".

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Por tanto, el único descarte técnico para el partido en el Pabellón Príncipe Felipe es el de Neal Sako.