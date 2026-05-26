Casademont Zaragoza - Valencia Basket: Liga Endesa, en vivo y en directo

La dolorosa derrota en las semifinales de la 'Final Four' no puede empañar una Euroliga que ha sido todo un éxito ni desviar a Valencia Basket de su camino en este final de temporada. El conjunto taronja todavía tiene mucho en juego en Liga Endesa, por lo que está obligado a pasar página cuanto antes y recobrar fuerzas en busca del objetivo en estas últimas semanas de curso.

Recién aterrizados tras la aventura ateniense, casi sin tiempo para coger aire, el equipo de Pedro Martínez afronta una semana clave: los tres últimos partidos de fase regular de Liga que disputará en apenas siete días. Tres encuentros que van a marcar la posición con la que disputará los playoffs Valencia Basket, que puede acabar en cualquier posición desde la segunda hasta la sexta.