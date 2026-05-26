Pedro Martínez: "Algunos jugadores están cansados y nos cuesta mantener la intensidad"

El Valencia Basket logró cambiar el chip y sacar adelante el partido en Zaragoza días después de disputar su primera Final Four de Euroliga en Atenas. Pero lo hizo en un partido difícil ante un rival con urgencias que dio la cara hasta el final, aunque acabara imponiéndose la superioridad taronja. Un triunfo (86-98) que pone especialmente en valor Pedro Martínez por llegar con jugadores cansados y algunos problemas físicos en la plantilla.

Valoración del partido

"Ha sido un partido en el que a pesar de que lo hemos ganado, no hemos tenido en muchos minutos muy buenas sensaciones por lo que nos ha costado dominar el rebote defensivo. Sobre todo en la primera parte nos han dominado en esto. Tenemos bastantes jugadores con problemas físicos y nuestra dinámica de rotaciones no puede ser la que nos gustaría, algunos jugadores están cansados y nos cuesta mantener la intensidad, pero en la segunda parte hemos estado mejor en el rebote defensivo, hemos corrido bien, hemos metido muchos puntos al contrataque y hemos podido sacar el partido adelante".

El rival

"Han luchado y han jugado con esfuerzo, también si están donde están es porque tienen problemas. A Trae Bell-Haynes, que es muy buen jugador, se le ve que ahora mismo no está en su mejor momento después de la lesión y creo que la mentalidad que han tenido ha sido buena, han luchado, en el rebote ofensivo nos han dado una lección y que tengan suerte la próxima jornada".

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Jaime Pradilla, con 11 puntos y 7 rebotes ante el equipo en el que se formó. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Valoración de Pradilla

"Jaime es un jugador muy importante para nosotros, por su mentalidad, por su día a día, es un chico muy comprometido, muy implicado con todo lo que tiene que ver con el equipo. Es uno de los líderes del vestuario no tanto porque hable mucho, que habla lo que tiene que hablar, sino porque es bastante ejemplar en su día a día, su mentalidad de cara a la competición es muy buena y no descubro nada si digo que es un gran jugador.