La Supercopa 2026 de baloncesto ya tiene sede

La Supercopa de baloncesto de 2026 ya tiene sede oficial. Será en Badalona, concretamente en el Palau Municipal d'Esports, que albergará la competición por primera vez en su historia, y se disputará los días 19 y 20 del próximo mes de septiembre. La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) lo ha anunciado este martes a través de un comunicado.

Badalona es una ciudad con una fuerte vinculación al baloncesto y el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con la acb para que el torneo que abre oficialmente la temporada se dispute en el demoninado 'Bressol del bàsquet'. El Palau Municipal d'Esports, conocido como el Olímpic de Badalona, cuenta con una capacidad de 12.000 espectadores y sus gradas darán color al primer gran ambiente de baloncesto del curso.

Valencia Basket, a por su segunda Supercopa consecutiva

La Supercopa Endesa 2026 ya conoce a tres de sus cuatro participantes. Estarán presentes el Valencia Basket, vigente campeón de la competición, el Baskonia, campeón de la Copa del Rey, y el Joventut de Badalona, que ejercerá como anfitrión. El conjunto taronja, que ya arrancó la actual temporada coronándose en esta competición, buscará repetir logro por segunda vez consecutiva.

La cuarta plaza corresponderá al campeón de la Liga Endesa. En caso de que el título liguero recaiga en alguno de los tres equipos ya clasificados, la vacante será ocupada por el siguiente mejor clasificado al término del 'Playoff', que arrancará el próximo 2 de junio.

Las mejores fotos del Valencia Basket - Joventut / EFE

Valoración de Antonio Martín y Xavier García Albiol

El presidente de la acb, Antonio Martín, celebró la elección de la sede al señalar que la Supercopa Endesa llega a "una ciudad que vive el baloncesto en todos sus rincones y que tiene una tradición e historia inigualables" en este deporte, además de agradecer al consistorio su apuesta por el evento.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, mostró su satisfacción por el acuerdo y destacó que "pocas ciudades respiran tanta tradición y tanta pasión por el baloncesto como Badalona". Asimismo, recordó el reciente éxito organizativo de la Final Four de la Basketball Champions League y aseguró que la Supercopa Endesa 2026 supondrá una nueva oportunidad para consolidar a la ciudad como una de las grandes capitales del baloncesto en España y Europa.

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La presentación oficial del acuerdo tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo, a las 16.30 horas, en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona, con la presencia de Antonio Martín y Xavier García Albiol