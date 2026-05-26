Valencia Basket 3x3 sigue sumando rodaje internacional en el circuito Challenger

Valencia Basket 3x3 cerró su participación en el Challenger de Hamburgo, segunda parada Challenger de la temporada dentro del circuito FIBA 3x3 para el equipo valenciano, tras una exigente fase de grupos ante rivales de máximo nivel internacional, quedándose a las puertas de la fase eliminatoria y finalizando en 12ª posición.

El equipo masculino, formado por Iván Aurrecoechea, Carlos Martínez, Jorge Parra y Juanma Robles, debutó frente a Toronto, uno de los equipos más sólidos del campeonato y que acabaría finalizando en quinta posición. Los taronja pelearon durante todo el encuentro, aunque terminaron cediendo por 21-12 en un duelo de alta exigencia física y ritmo muy elevado. Ya en el segundo encuentro de la fase de grupos, Valencia Basket 3x3 estuvo muy cerca de lograr la victoria ante Aachen, conjunto local que acabaría subiendo al podio del torneo con la tercera posición final. El choque se decidió en la prórroga tras un ajustado desenlace, cayendo el conjunto valenciano por 16-18.