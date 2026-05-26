Así están los contratos de los jugadores del Valencia Basket

El Valencia Basket todavía se encuentra en competición. Quedan tres jornadas ligueras y después la tensión de los playoffs, pero también los muchos rumores e informaciones sobre el mercado de fichajes que llegará después.

Prácticamente todo gira alrededor de Jean Montero, estrella taronja con media Europa detrás de él (también llamadas desde EEUU). Todo apunta a que será Olympiacos quien se lo lleve aprovechando el descenso de su cláusula a medio millón de euros tras terminar la temporada y rechazar la oferta de renovación de los del Roig Arena. Podría no ser el único en salir previo pago de un traspaso, ya que en los últimos días son Key, Taylor, Badio e incluso Pradilla han aparecido como jugadores pretendidos por otros clubes. No hay que olvidar que Sergio de Larrea tiene a la NBA esperando.

Los únicos que terminan contrato a final de temporada son Braxton Key, tentado también por Olympiacos, Joel Soriano y Matt Costello, que está por ver si renueva. El resto de la plantilla fue renovando sus contratos durante este último año para ampliarlos hasta 2027 ó 2028, si bien en algunos casos como el de Montero, rebajando considerablemente la cláusula de escape que ahora ha quedado en irrisoria. El Valencia Basket tiene mucho trabajo por delante para recomponer una plantilla de grandísimo nivel a los mandos de Pedro Martínez.

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Jean Montero, en la sesión de entrenamiento en el OAKA el pasado jueves. / M. A. Polo / VBC

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