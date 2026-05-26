Valencia Basket, juez principal del descenso en ACB

La fase regular de Liga Endesa encara su recta final antes de la disputa de los playoffs en los que estará, una temporada más, Valencia Basket. El puesto en la postemporada está asegurado para los taronja, pero no la posición con la que se acceda a ella, y es que los de Pedro Martínez puden acabar desde la segunda hasta la sexta plaza de la tabla.

Todo lo decidirá las tres jornadas finales ante Zaragoza, Gran Canaria y Barça, en las que Valencia Basket debe hacer pleno para asegurarse la segunda posición en fase regular y, por ende, ser cabeza de serie en los playoffs. Pero las posiciones de arriba no son las únicas que están en juego en esta últimas semana de curso, el descenso también está el rojo vivo y ahí Valencia Basket también va a tener mucho que decir. No como actor protagonista pero sí como juez, y es que el destino ha querido que el conjunto taronja se mida en las últimas jornadas a dos de los equipos que se juegan la permanencia.

Zaragoza y Gran Canaria se juegan la vida

La primera 'final' es este mismo martes. Valencia Basket visita al Zaragoza en el Príncipe Felipe en un partido a vida o muerte. Los taronja necesitan la victoria para dar un paso al frente rumbo a la segunda plaza, mientras que a los aragoneses solo les vale ganar para seguir pensando en la permanencia. El Casademont es ahora mismo penúltimo clasificado, puesto de descenso, a una victoria del Andorra y Gran Canaria.

Y el Gran Canaria será precisamente el siguiente rival de VBC, el viernes en el Roig Arena. Es el último partido que les resta a los insulares esta temporada, y tendrán muchas opciones de perder la categoría en caso de no ganarlo.

Valencia Basket: Enfado de Badio tras la segunda falta / MA POLO - VALENCIA BASKET

Con el Granada ya descendido, Burgos y Andorra son los otros dos conjuntos metidos en la pela por la salvación. A todos les restan un solo partido menos a Zaragoza, que todavía tiene dos por delante, y cualquier combinación es posible.

Clasificación y partidos restantes

14 - Burgos (11 victorias): Granada

15 - Gran Canaria (10 victorias): Valencia Basket

16 - Andorra (10 victorias): Barça

17 - Zaragoza (9 victorias): Valencia Basket y Breogán

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De ese grupo de equipos únicamente descenderá el decimoséptimo clasificado.