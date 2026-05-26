El Valencia BC olvida Atenas camino de la segunda plaza en la Liga

El Valencia Basket no tuvo un partido cómodo en su visita al Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza (86-98) días después del revés sufrido en la Final Four de la Euroliga de Atenas. Pero tras aguantar ante un rival necesitado que lucha por la permanencia, los de Pedro Martínez supieron imponer su calidad en los últimos minutos para evitar sustos y seguir en la lucha por la segunda posesión de la Liga Endesa, a un solo triunfo del UCAM Murcia y con un partido menos. Los problemas para frenar al británico Gabriel Olaseni se vieron compensados con el acierto de Taylor, De Larrea y Montero, quien pese a estar lejos de sus mejores partidos en anotación, llegó hasta los 20 de valoración, con 13 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias tras unos días en los que centra toda la atención por su posible fichaje por el Olympiacos.

Aún con las bajas por lesión de Josep Puerto y de López-Arostegui y con el único descarte de Neal Sako, Pedro Martínez salió de inicio con De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Matt Costello. El ala-pívot aragonés, tras una gran asistencia de Taylor, abría el marcador con un mate poco antes del primer minuto de partido. Pero la dupla interior taronja empezaría a sufrir también para frenar a un Gabriel Olaseni que anotaba los 10 primeros puntos de los locales en un intercambio de canastas en el que por los taronja sumaron también Taylor y Costello antes de que Pedro Martínez empezara a mover el banquillo, con 10-8 a los tres minutos y medio.

Matt Costello, en un mate en el primer cuarto ante el Casademont Zaragoza. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Reuvers y Darius Thompson eran los primeros en entrar a pista, pero fueron Badio y de Larrea, con un triple, quienes lograron recuperar la ventaja para los visitantes (10-13). Una ventaja que duró poco ante la reacción de Spissu y Debin Robinson desde el 6,75, aunque cinco puntos seguidos de Reuvers, cuatro de Taylor y una bandeja de Montero permitían llegan a los últimos segundos con ventaja. Y aún se ampliaría con un espectacular triple de Badio sobre la bocina, que puso el 23-27.

Olasemi, pesadilla taronja

Yankuba Sima, ya en pista, encontraba el camino para hacer daño en la vuelta a la pista, con cuatro puntos en la pintura, pero tras unos minutos en los que también sumaron De Larrea y Pradilla tras una gran asistencia de Montero, los triples de Yusta y de un gran Jaime Fernández permitían a los locales igualar el marcador (37--37) y forzar el tiempo muerto de Pedro Martínez a 5:48 del descanso. La velocidad en las transiciones de los visitantes no era suficiente para coger ventaja.

De Larrea, Montero y Moore seguían encontrando el acierto desde el 6,75 para poner por delante a los taronja de nuevo, pero eran ventajas mínimas de ida y vuelta, ante un Casademont Zaragoza que seguía encontrando en Olise su mejor arma en la primera parte, con 19 puntos para el pívot británico en sus primeros 13 minutos en pista. A él se le sumaba un inspirado Devin Robinson, que permitía a los de Gonzalo García quedarse a solo un punto al descanso (49-50), después de que Badio no lograra repetir acierto en un último lanzamiento sobre la bocina.

Yankuba Sima, de nuevo con minutos en la Liga Endesa. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Estirón al final del tercer cuarto

La igualdad se mantendría tras el paso por vestuarios. Un triple y cinco puntos de Taylor y un mate de Moore tras robar él mismo el balón al otro lado de la pista, daban alas al Valencia Basket, pero los taronja no lograban cerrar la defensa y Yusta, Robinson y de nuevo Olasemi lograban poner de nuevo las tablas en el marcador (57-57).

Costello, desde el 6,75, ponía el +3, pero de nuevo Yusta y Dubljevic, con su primer punto desde el tiro libre, devolvían la igualdad. Los taronja tenían que acelerar el ritmo un gran mate de Reuvers con asistencia de Montero, sumado a un tapón del internacional húngaro que acabó con canasta del dominicano, llevan a los taronja a un 62-67 que obligaba a Gonzalo García a parar el partido.

Bell-Haynes reducía diferencias, pero dos últimas canastas de Pradilla y Montero permitían a los taronja abrir una pequeña brecha antes de afrontar los 10 últimos minutos, con siete puntos de ventaja (64-71).

Jean Montero, en un partido completo tras la Final Four de Atenas. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Reacción local y rápida respuesta

Montero y Taylor parecían no querer dejar los deberes para el final y en dos rápidas acciones, lograron llevar a los taronja a su máxima ventaja del partido hasta el momento (+9), con un 66-75. Pero cuando todo se ponía de cara ante un rival presionado además por las urgencias de evitar el descenso, llegaba un inesperado parcial de 8-0 en un visto y no visto, que reducía la renta a un solo punto (74-75), con Bell-Haynes liderando la reacción local.

Las gradas del Príncipe Felipe creían ya en la remontada, pero Taylor las silenció segundos después con un triple al que se sumaron dos buenas acciones defensivas para recuperar instantes después el +9, con una nueva acción del alero taronja y un triple de De Larrea. El técnico local pedía un nuevo tiempo y aunque Devin Robinson recortaba de nuevo en el marcador, el acierto en el tiro exterior de De Larrea (ya con 16 puntos) permitía poner el +10 tras un nuevo triple (76-86).

Kameron Taylor, el mejor taronja del partido de este martes en Zaragoza. / Casademont Zaragoza / E. Casas

A menos de cuatro minutos para el final, el partido parecía encarrilado, pero una más que discutible antideportiva señalada a Braxton Key permitía al Casademont meterse de nuevo en el partido con dos tiros libres de Yusta y un triple de Wright-Foreman, que ponía el 81-86, con 3:38 por jugar.

Nada que inquietara a un Valencia Basket que impuso el modo rodillo en los últimos instantes, con un parcial de 0-11, con rápidas transiciones, un triple de Montero y dos mates de Badio y Pradilla, quien acabó poniendo la puntilla a su antiguo equipo desde el tiro libre para cerrar el partido con un 86-98.

Ficha técnica:

86 – Casademont Zaragoza: (23+26+15+22): Devin Robinson (11), Marco Spissu (7), Santi Yusta (13), Gabriel Olaseni (25), Joaquín Rodríguez (2) -cinco inicial- Bell-Haynes (8), Wright-Foreman (7), Fernández (12), Dubljevic (1).

98 – Valencia Basket: (27+23+21+27): Brancou Badio (11), Kameron Taylor (18), Jaime Pradilla (11), Sergio de Larrea (16), Matt Costello (7) -cinco inicial- Reuvers (8), Montero (13), Moore (10), Sima (4).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares e Igor Esteve .

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Incidencias: Partido correspondiente a la 31ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.648 espectadores