EUROLIGA
La Euroliga multa a Brancou Badio con 6.000 euros
El Olympiacos también recibe una multa de 8.000 euros por el encendido de bengalas dentro del pabellón del OAKA
EFE
La Euroliga ha multado al jugador del Valencia Basket Brancou Badio con 6.000 euros por su comportamiento a la conclusión de la semifinal que disputó el pasado viernes ante el Real Madrid en la Final a Cuatro disputada en Atenas.
En un comunicado, la Euroliga atribuye la multa a una violación del artículo 27.2b) de la reglamentación de la competición y según pudo saber EFE por las fuentes conocedoras de los hechos se debió a su comportamiento con los árbitros del encuentro.
El Valencia Basket perdió ese encuentro ante el Real Madrid por 90-105 y el exterior senegalés fue expulsado por cinco faltas personales, tras anotar 6 puntos en 22 minutos de juego.
El Olympiacos, también sancionado
Por otra parte, el Olympiacos, vencedor de la final ante el equipo madridista, ha sido sancionado con 8.000 euros por el encendido de bengalas por parte de sus aficionados.
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