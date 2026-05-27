Queralt Casas dice adiós a Valencia Basket tras siete temporadas

Se acabó la exitosa etapa de Queralt Casas en Valencia Basket. El club ha anunciado este miércoles a través de un comunicado que la jugadora catalana, que finaliza contrato, no continuará en la entidad la próxima temporada, algo que era un secreto a voces pero que se hace oficial ahora con la campaña 2025/26 ya finalizada.

Queralt Casas llegó a Valencia Basket en la temporada 2019-20, la segunda del equipo en la máxima categoría, para ayudar, con su experiencia, a dar un paso más en los objetivos y configurar ese bloque de jugadoras nacionales que formarían la columna vertebral del equipo las siguientes campañas, y que tantos éxitos ha cosechado para el Club. En esa trayectoria fue nombrada MVP nacional de la liga en su primera campaña, además de MVP de la EuroCup Women, el primer título de la historia del equipo.

Un legado de 'taronja'

En el comunicado, Valencia Basket agradece a Queralt Casas siete años de mucho nivel y destaca que ha marcado un legado como taronja: "Valencia Basket quiere agradecer a Queralt Casas su trabajo, entrega y compromiso durante las siete temporadas en las que ha llevado la camiseta taronja. Casas se marcha como la jugadora más importante de la historia hasta la fecha -con más partidos, puntos, robos y rebotes-, con un legado de 11 títulos y una huella imborrable en el crecimiento del proyecto femenino durante esos siete años, cuatro de ellos como capitana del equipo".

La despedida no queda ahí, sino que Queralt disfrutará de un merecido acto abierto al público para decir adiós de la forma que una leyenda merece. La fecha se conocerá en las próximas semanas.

Queralt Casas y Awa Fam, en el partido ante el Lointek Gernika. / María Mentxaka

Trayectoria plagada de éxitos

"La escolta española ha sido parte fundamental de los 11 títulos cosechados por el club hasta la fecha: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026). En el verano de 2022 cogió el testigo de la entonces capitana Anna Gómez, por lo que ha levantado con sus manos ocho de esos 11 títulos, culminados este mes de mayo con la cuarta LF Endesa consecutiva en el Roig Arena.

La huella de Casas también queda sellada en lo individual, puesto que termina esta etapa como la jugadora con más partidos de Valencia Basket con un total de 329, que de dividen en 220 en LF Endesa, 28 en EuroCup Women, 16 en Copa de la Reina, 11 en Supercopa LF Endesa, 1 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 52 de EuroLeague Women. Además, también queda como la jugadora con más puntos (2.556), con más rebotes (1.388) y con más robos (534). Por otra parte, es Top 3 de asistencias (819) y Top 5 de triples (158).

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Valencia Basket quiere desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y recordarle que siempre será parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Queralt!", añade el club en el comunicado de despedida.