Sello taronja en los banquillos de las selecciones españolas

La Liga Femenina Endesa ha cerrado la temporada del baloncesto femenino en España, pero con un largo verano por delante hasta la vuelta al trabajo, las distintas selecciones españolas centran ahora todo el protagonismo y en muchas de ellas hay un claro sello taronja, con la presencia de Rubén Burgos, Martá Sorlí y Gloria Estopà en distintos staffs técnicos.

Como es habitual desde hace años, Rubén Burgos estará al frente de la selección española U20, con David Muñoz y Mireia Capdevilla como ayudantes. Su asistente en el primer equipo del Valencia Basket, Marta Sorlí, estará en el staff de la valenciana Anna Montañana en la concentración de España Futuro, junto a Azu Muguruza; mientras que Gloria Estopá formará parte del cuerpo técnico de la selección U18, con Isaac Fernández como seleccionador y Javi Torralba de asistente.

La concentración de España Futuro se celebrará del 31 de mayo al 8 de junio entre Madrid y Nápoles y contará además con la presencia y seguimiento del seleccionador nacional Miguel Méndez, quien seguirá de cerca a algunas de las jóvenes con opciones de entrar en la selección absoluta en los próximos años, entre ellas las valencianas Claudia Contell, Elba Garfella y la también extaronja Noa Morro.

F. Calabuig

Retos a la vista

La concentración de dos días de todos los seleccionadores y técnicos ha terminado este miércoles, ya con la vista en los próximos retos de las selecciones, españolas. España disputará la Copa del Mundo Absoluta de Berlín, pero también competirá en tres Eurobasket de categorías de formación y el Mundial U17.

El seleccionador nacional absoluto destacó que “trabajamos todo el año por la formación, pero esta reunión es el inicio del trabajo del verano. Es el momento de poner los pilares del juego de las diferentes selecciones. Estoy contento por poder trabajar y encontrarme con amigos, conocer las características principales de cada generación y lo que esperamos de todas las jugadoras de formación. Un pistoletazo de salida para un verano que esperamos que sea, como estos últimos, muy importante para nosotros”.

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Elisa Aguilar

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, añadió que "somos España. Y eso significa competir. Queremos competir, queremos ganar, pero también queremos seguir haciendo algo que nos ha definido siempre: formar talento. Hacer crecer a las jugadoras, ayudarles a entender lo que significa formar parte de este equipo y ahí el papel de los entrenadores es fundamental. No siempre hemos tenido el mayor talento individual, pero sí hemos sabido competir como equipo. Porque si algo nos ha caracterizado como país es el trabajo colectivo. Y ahí es donde hemos marcado la diferencia”.