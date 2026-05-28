Brutal debut de Alicia Flórez en la WNBA contra Awa Fam

El acento español gana fuerza en la WNBA. Alicia Flórez ha empezado con muy buen pie su andadura en tierras americanas con las Washington Mystics. Esta noche tuvo que medirse a las Seattle Storm de Awa Fam en una potente piedra de toque. A sus 22 años, la exterior española, quien tiene contrato con Valencia Basket hasta 2027 y regresará al Roig Arena de cara al próximo curso, ha debutado asombrando a su afición.

Alicia Flórez disputó 22 minutos para anotar nueve puntos, repartir tres asistencias, capturar cinco rebotes y robar dos balones. Toda una todoterreno a la que ya pueden empezar a conocer en Washington, dado que ha supuesto el mejor debut de una no drafteada en la historia de la franquicia. Eso sí, le quedan 11 partidos. Además de sus buenos números, fue protagonista de la que fue elegida como jugada del partido en una internada con asistencia.

El contrato de Alicia Flórez en la WNBA

El contrato de Flórez con Washington Mystics es nueva fórmula incluida en el convenio firmado con la WNBA que permite a los equipos contar con hasta dos jugadoras extra aparte de las doce de la plantilla, que no entran en el límite salarial y que pueden disputar hasta 12 partidos por temporada pero que no tienen contrato garantizado.

La exterior leonesa Alicia Flórez mantiene su contrato con el Valencia Basket / SD

Flórez podría ser cortada en cualquier momento o cuando acumule esos doce encuentros si los llega a disputar, algo que marcara su disponibilidad para el inicio de la próxima campaña.

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Awa Fam, menos minutos

Después de su gran debut, Awa Fam partidó desde el banquillo en la derrota de las suyas. Esta vez disputó sólo 17 minutos para anotar seis puntos y capturar cinco rebotes. La número 3 del draft poco pudo hacer frente a una brutal Shakira Austin, quien terminó con un dominante 18+13.