Pedro Martínez: "Me gustaría seguir entrenando a Montero, pero no sé lo que va a pasar"

Sin apenas descanso tras el partido del pasado martes ante el Casademont Zaragoza, el Valencia Basket afronta este viernes otro encuentro decisivo en la lucha por ser cabeza de serie en el playoff de la Liga Endesa. Y además, ante un rival como el Gran Canaria que se juega la permanencia en el Roig Arena, lo que añade un plus de dificultad para los de Pedro Martínez.

Cansancio, molestias y ausencias

Por ello, el técnico taronja incidió en la dificultad de jugar dos partidos tan seguidos, con problemas físicos y cansancio acumulado. "Vamos a jugar dos partidos en 48 horas que van a decidir la posición final, en la lucha por la segunda plaza, sin obviar las dificultades que vamos a tener, ante un rival que se juega todo y en el Palau. A ver físicamente como estamos, pero hay problemas. Josep tiene mononucleosis y es baja hasta que se recupere, Xabi sufría una microrrotura de isquio pero debe ser otra cosa, no creo que sea eso porque lleva dos meses. Y Kameron Taylor jugó muy mermado por un proceso vírico, que lo están tratando. Key tiene problemas en un tobillo, jugó muy mermado también y a ver cómo llega al partido. Llegamos justos físicamente pero con ánimo para luchar pese a las dificultades para quedar segundo".

Rival en problemas

Respecto al hecho de que el rival se juegue la permanencia, destaca Pedro que "tengo el máximo respeto por todos los equipos, he estado muchos años de mi carrera en equipos que luchaban por esos objetivos, sé la dificultad que tiene, se va a decidir en la pista, haremos lo máximo para ganar, he estado diez temporadas en el Gran Canaria y me gustaría que no bajara, pero es una posibilidad. Me gustaría que se salvara, es más un deseo".

Bajón en el tramo final de la Liga Regular

"Le doy valor al hecho de haber llegado hasta aquí en las dos competiciones, pero no es lo mismo quedar segundo que quinto, está claro que hemos llevado bastante bien la temporada, hemos estado en la segunda posición, pero en las últimas jornadas hemos flojeado un poco por problemas físicos, el hecho de tener los objetivos de clasificarnos en Euroliga Top2 o Top3 hasta el final, que lo tuvimos que pelear, el playoff, que ha sido muy exigente mentalmente, habíamos llevado muy bien dos competiciones extremadamente duras, pero ahora sí que llegamos a unos partidos en una posición incómoda".

Jean Montero, en el foco de atención por el mercado de fichajes. / JM López

Ruido alrededor con el mercado de fichajes

Respecto al baile de nombres de la plantilla vinculados ya a otros equipos tras la Final Four, Pedro Martínez intenta llevarlo con naturalidad y asegura que no está afectando al equipo. "Yo intento aunque no sirva de mucho, predicar con el ejemplo, quiero estar todo lo centrado que puedo en el entreno, en la sesión de vídeo, en el partido, vivir el presente, el futuro es incierto, no sé lo que va a pasar, hay mucha gente que siempre está pensando en el más allá, en si ganaremos más o menos, no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, hay que estar lo más centrados que podamos, hay que estar centrados en el presente. Yo veo bien al equipo, a los jugadores de los que más se habla, los veo muy centrados, entrenando bien, Montero es un magnífico profesional, super ganador, impresionante, no tengo nada malo que decir, estará hablando con su entorno, lo veo centrado y compitiendo, dando la cara por nosotros, con buena mentalidad en el día a día, me preocupa el presente, estoy encantado de ser su entrenador y están todos pasando mejores momentos, tras el impacto mental de una Final Four. Están alejados del ruido y con buena mentalidad".

Sobre si su posible salida puede afectar a la comunión entre la afición el jugador dominicano y una posible crítica pública promovida desde las redes sociales, Pedro fue rotundo. "Me sorprendería, no he hablado nada con Jean, sería una contradicción, hablé del partido del Zaragoza y hoy un poquito de lo de mañana, hay que entrenarle, exigirle, buscarle situaciones para que desarrolle su increíble talento que tiene, que en defensa vaya mejorando, estoy muy contento de entrenarle, no sé lo que pasará, me gustaría seguir entrenándole, pero no sé lo que va a pasar. Su actitud en el día a día es de 10, antes y ahora, que se ha hablado más de él. Nos ayudó en Zaragoza y ojalá haga un buen partido y si no lo hace, que puede ser, otro compañero tendrá que coger la bandera y ayudar a que el equipo gane, pero mi reconocimiento como persona y profesional es muy bueno y no tengo ningún matiz. Si algún día se va, el Valencia BC va a seguir existiendo, llegamos y nos vamos y el club siempre va a estar por encima de todo".

Redacción SD

Calendario apretado

"Las cosas vienen como vienen, no me gusta mucho quejarme porque da igual pero soy crítico con el hecho de que a lo mejor el domingo, con un partido atrasado, nosotros jugamos el domingo y el martes playoff sin tiempo de preparación. Soy un poco crítico sobre que acb no tenga más sensibilidad con los que jugamos el domingo, y además venimos de hacerlo en otras competiciones también. He echado en falta sensibilidad para jugar un poco más tarde, pero para eso hay gente muy competente que seguro que no lo hace para fastidiar, pero no se puede soucionar. No es una queja, nosotros a competir bien y el domingo al Palau a hacer el mejor partido posible y si ganamos fantástico y lo que tenga que venir, ya vendrá".

Evolución de Cárdenas

Sobre la evolución de Álvaro Cárdenas tras su debut de taronja, señala Pedro Martínez que "Cárdenas no podía jugar la Euroliga, el primer día Jean estaba enfermo y lo tuvimos que meter en el matadero, en su posición tenemos a todos los jugadores, pero sí queremos, en cada día y cada entrenamiento, contamos con él para el roster y que esté, es probable que juegue, pero no sé seguro. Estamos contentos con él y todo forma parte en un proceso, desde el día que jugó ha sido dando pasos y contamos con él".

Josep Puerto sigue de baja para los próximos partidos. / JM López

Exigencia hacia al equipo

Sobre lo que puede pedirle al equipo en estos momentos, añade Pedro que "por un lado, dónde está el punto de exigencia y dónde entra el entender o la empatía de decir que no podemos más, lo que necesitamos ahora mismo tras tantos impactos de playoff, Final Four y su experiencia e impacto psicológico, cuánto hay que después de mantenerte al máximo, puedas seguir a tope. Ojalá, pero lo normal es que cuando subes mucho luego tengas que bajar, aunque sea para volver a subir. Ahora estamos en ese punto de bajada, es mi trabajo y tengo fama de ser exigente, pero es normal que haya un poco de bajón, aunque los veo con buena mentalidad. Antes hacíamos las cosas un poco mejor pero tengo empatía con los jugadores, si todo el mundo jugará playoff de Euroliga o Final Four, pero no es así, jugamos contra equipos que van descansando, el Madrid también está un poco de bajón, pero por el camino vas teniendo disgustos y pierdes identidad y frescura".

Noticias relacionadas

Importancia del factor pista

"Te diría que prefiero llegar muy bien y no tener el factor pista porque si llegas de aquella manera y tienes el factor pista, vas a perder, lo importante es llegar bien, a ver si recuperamos a los jugadores con problemas físicos. Si tenemos el factor pista es un añadido, pero hemos ganado dos partidos en el OAKA y fuimos capaces porque estábamos con la chispa necesaria. A ver si recuperamos a los jugadores física y mentalmente, ante las dificultades hay que apretar los dientes, no caer en el desánimo y es un mensaje que quiero trasladar a la afición. Los jugadores nos han llevado a momentos muy buenos y ahora están sufriendo, vamos a sufrir todos juntos. Hemos de estar con el mismo nivel de exigencia que ellos van a tener para ganar el partido".