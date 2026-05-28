Penúltimo examen taronja con la segunda plaza en las manos

El Roig Arena despide este viernes la Liga Regular con el partido que medirá al Valencia Basket con el Dreamland Gran Canaria a partir de las 20:30. Un duelo de la última jornada de Liga Endesa, pero que no será el último de los de Pedro Martínez, que aún deberán jugar el domingo el partido aplazado ante el FC Barcelona por la disputa de la Final Four. En juego está asegurarse la condición de cabeza de serie, pero también el seguir dependiendo de sí mismos para terminar segundos y asegurar así el factor pista al menos hasta semifinales.

El partido, sin embargo, no les llega a los taronja en su mejor momento físico y de juego, con el cansancio acumulado de la Euroliga y el del partido del pasado martes en Zaragoza, pero también con las lesiones y los distintos problemas físicos que hay en la plantilla en este tramo final de temporada. Josep Puerto , en la recta final de la recuperación del esguince en su tobillo izquierdo, podría tener que alargar su retorno a las pistas, ya que sufre ahora un fuerte proceso vírico. Por su parte, la lesión muscular en la parte posterior de la pierna de López-Arostegui no ha remitido, con lo que se sigue trabajando en su recuperación y será su evolución la que determine cuando se reincorpora a la dinámica del equipo.

Redacción SD

La participación de Kameron Taylor, además, está en duda al haberse perdido algunos entrenamientos por un proceso vírico, mientras Bracton Key arrastra molestias en un tobillo y ya jugó mermado el último encuentro. Una situación que llevó a Pedro Martínez a avanzar la convocatoria de Álvaro Cárdenas, a la espera de decidir si vuelve a tener minutos tras su debut ante el Bilbao.

Álvaro Cárdenas, ante una nueva oportunidad tras debutar de taronja contra el Surne Bilbao. / Eduardo Ripoll

Los taronja, en ningún caso podrían caer por debajo de la quinta posición, pero quieren contar con la ventaja del Roig Arena en los playoff y ello pasa por no tropezar ante un Dreamland Gran Canaria que se juega la permanencia y que necesita ganar para no depender del resultado del Río Breogán - Casademont Zaragoza, que se juega a la misma hora al tratarse de una última jornada con horario unificado. En caso de derrota de los isleños, un triunfo del los aragoneses en Lugo les llevaría al descenso.

Centrados pese al mercado

Si hay algo que podía inquietar también al margen del estado físico de algunos jugadores, es el hecho del 'ruido' que se ha generado en los últimos días con la posible marcha de Jean Montero al Olympiacos y con la de otros jugadores, pero Pedro Martínez asegura que tanto el dominicano como el resto de compañeros están centrados y con la motivación correcta para seguir luchando por el último gran objetivo, la Liga Endesa. "Yo veo bien al equipo, a los jugadores de los que más se habla, muy centrados, entrenando bien, Montero es un magnífico profesional, súperganador, impresionante, no tengo nada malo que decir. Estará hablando con su entorno, lo veo centrado y compitiendo, dando la cara por nosotros, con buena mentalidad en el día a día, me preocupa el presente, estoy encantado de ser su entrenador. Están alejados del ruido y con buena mentalidad". Tras añadir que "me gustaría seguir siendo su entrenador", destacó que "si algún día se va, el Valencia BC va a seguir existiendo, llegamos y nos vamos y el club siempre va a estar por encima de todo".

Kameron Taylor es duda tras perderse varios entrenamientos por un proceso vírico. / Eduardo Ripoll

Mensaje a la afición

Consciente de los problemas para alcanzar el mejor nivel de juego en estos momentos, el técnico taronja también quiso mandar un mensaje a la afición. "A ver si recuperamos a los jugadores física y mentalmente, ante las dificultades hay que apretar los dientes, no caer en el desánimo y es un mensaje que quiero trasladar a la afición. Los jugadores nos han llevado a momentos muy buenos y ahora están sufriendo, vamos a sufrir todos juntos. Hemos de estar con el mismo nivel de exigencia que ellos van a tener para ganar el partido".

Precedentes

Aunque el Valencia BC se impuso en el partido de la primera vuelta (80-90) y logró romper una racha de más de nueve años sin ganar en el Gran Canaria Arena en la Liga Regular, el equipo amarillo ha sido siempre un rival peligroso en La Fonteta, de la que se ha llevado la victoria en tres de sus últimas diez visitas. Cuatro de las últimas once si tenemos en cuenta el precedente de la 7DAYS EuroCup de la campaña 2021-22, cuando se impuso por 89-90.

Pedro Martínez, en el último partido en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

Cambio de técnico

El Valencia Basket se encontrará a un Dreamland Gran Canaria muy diferente al de la primera vuelta tras la llegada al banquillo de Néstor 'Che' García en la segunda semana de abril, en lugar de Jaka Lakovic. El argentino se estrenó en la jornada 26 con una derrota en Vitoria por 88-86. Aunque perdió en su primer partido en casa ante el Casademont Zaragoza por 74-78, desde entonces ha ganado tres de sus últimos seis partidos: 100-90 ante Bàsquet Girona, 100-101 en la cancha de Unicaja y 102-83 ante La Laguna Tenerife. Después que el técnico argentino llegó al Dreamland Gran Canaria Brandon Jefferson, que en cuatro partidos ya se ha convertido en el jugador que más triples mete con 1,8 aciertos desde detrás del arco con un 38,9% de eficacia.

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Además, desde la llegada de Néstor García, el Dreamland Gran Canaria ha aumentado su ritmo, ha subido su nivel defensivo y ha aumentado su amenaza en el lanzamiento exterior.