Salida confirmada en el Valencia Basket
El club ha querido agradecer a través de un comunicado el esfuerzo y compromiso de la jugadora durante el periodo en el que ha llevado la camiseta taronja
El Valencia Basket ha anunciado este jueves la desvinculación de Hind Ben Abdelkader con el club. La jugadora belga aterrizó en el club esta campaña a Valencia Basket de forma temporal para ayudar al equipo y su rápida adaptación le permitió extender su contrato hasta el final de la presente temporada, para contribuir en la consecución de los títulos de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa. De hecho, durante su corta etapa en el equipo ha tenido tiempo para batir el récord de triples de una jugadora en un partido con los 8 que anotó en la pista de Spar Gran Canaria en LF Endesa. Una salida que se une a las anunciadas también de Queralt Casas, Awa Fam y Leo Fiebich.
La jugadora belga llegó esta campaña al conjunto dirigido por Rubén Burgos de forma temporal para ayudar al equipo y su rápida adaptación le permitió extender su contrato hasta el final de la presente temporada, para contribuir en la consecución de los títulos de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa. La jugadora exterior ha disputado un total de 46 partidos que se reparten en 32 de LF Endesa, 3 de Copa, 2 de Supercopa y 9 de EuroLeague Women, con una media de 10,3 puntos por partido.
Comunicado oficial del club
A través de un comunicado, el conjunto valenciano ha querido agradecer el esfuerzo y compromiso durante el periodo en el que ha llevado la camiseta taronja. Valencia Basket quiere desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y recordarle que siempre será parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Hind!
Nueva salida confirmada
Una vez finalizada la temporada, con los títulos de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa, el club valenciano trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada. De momento, se han anunciado ya las salidas de Queralt Casas, Awa Fam y Leo Fiebich, aunque podrían no ser las últimas jugadoras importantes en dejar el equipo y Cristina Ouviña podría sumarse a esta lista en los próximos días.
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